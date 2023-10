Gjenoppblomstringen av insekter i Frankrike: den kløende og plagsomme svøpen

Insekter gjør comeback i Frankrike. Deres tilstedeværelse har blitt rapportert de siste ukene i parisiske teatre, et bibliotek i Amiens eller sykehus i Lyon (Rhône), Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) og Baume-les-Dames (Doubs). Tjenester inkludert nødsituasjoner kan bli stengt på grunn av desinfeksjon. Den enkle handlingen å skrive eller lese den inspirerer til en uimotståelig trang til å klø på deg selv og sjekke tilstanden til sengen og sofaen din.

De bittesmå blodsugende insektene forsvant fra franske senger på 1950-tallet. De dukket opp igjen på 1990-tallet, ikke på grunn av mangel på hygiene eller dårlig vedlikehold, men på grunn av økningen i reiser, veksten av turisme og den økende motstanden til insekter. Sprøytemidler. En studie utført av Ipsos i juli for det franske nasjonale instituttet for helsesikkerhet (ANSES) indikerte at mellom 2017 og 2022 vil 11 % av hjemmene være infisert med veggedyr. ANSES avslører også at dette fenomenet påvirker all sosioøkonomisk bakgrunn.

Men å kvitte hjemmet ditt for skadedyr, en kompleks oppgave som ofte overlates til fagfolk, kan bety økonomiske problemer for de mest beskjedne familier. Gjennomsnittlig driftskostnad: €866 ifølge ANSES, ««Inntektsnivå er en faktor i sykdomsutholdenhet.».

Paris advarer om «grusomhet» av veggedyr

Psykisk sykdom når OL nærmer seg

Selv om dette fenomenet ikke er unikt for Frankrike, er det sant at gjenoppkomsten av insekter er dårlig publisitet for landet som for tiden er vertskap for Rugby-VM og OL. «Neste sommer.

«Vi må handle», insisterer Emmanuel Grégoire (PS), første varaordfører i Paris. «Jeg ber statsminister Elizabeth Bourne organisere en konferanse om kampen mot invasive arter (Vegelus er ikke en av dem, red.anm.). Dette er et folkehelsespørsmål hvor alle interessenter må bringes til bordet. Eiere og forsikringsselskaper er ansvarlige for kostnadene ved å fjerne disse skadedyrene. Det samme gjelder den psykologiske støtten som ofte trengs etter en slik epidemi. I Paris dekkes disse utgiftene for mer beskjedne familier.

«Belgia har det samme veggedyrproblemet som Frankrike, men vi dekker det bedre her»

TV-kontrovers

For opposisjonen tok presidenten lett på flertallsspørsmålet. To prosjekter er satt i gang i 2020 og 2022, men de handler hovedsakelig om informasjon og bevisstgjøring.

På den administrative siden var det bare transportminister Clément Buon som svarte etter at forskjellige operatører ble nektet tilgang til offentlig transport, rapporterte feil på tog og rapportert av Paris Metro-passasjerer. Clement Beaune bringer dem sammen denne uken, «Informere om handlingene som er tatt, handle videre i passasjerenes tjeneste, forsikre og beskytte».

Saken ble gjenstand for heftig kontrovers i Frankrike etter at stjerneprogramlederen for en TV-kanal spurte en ekspert direkte om det var noen sammenheng mellom gjenoppblomstringen av veggedyr og kolonisering. Rasende politiske skikkelser, fra ytre venstre til presidentflertallet, tok kontakt med medieregulatoren Arkham. «Jeg vil aldri akseptere hatytringer i media som andre steder. Ingenting skal utelates.»kunngjorde Bérangère Couillard, minister med ansvar for kampen mot diskriminering.