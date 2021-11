Gjenoppdag hans mest utrolige opptredener med Fauve Hautot (videoer)

Fullfør applausen til sesong 11 “Danser med stjernene”. Denne fredag ​​26. november på TF1, etter en flerukers kamp, Tayc Og Fauve Hautot Den vant med 56% av de offentlige stemmene. De ble fulgt av Bilal Hasani og Jordan Moulerak, som ble diskvalifisert og ble nummer to med 44 % av stemmene. I følge Michou og Elsa Blois inntar de det tredje trinnet på scenen.

Mens han holdt trofeet, beveget Tayc seg spesielt foran kameraene. “Takk til Fav for at du holdt meg i hånden for at du slapp meg i tre måneder, jeg vet at det er så vanskelig å fange og administrere. Takk for dette showet som fikk meg til å vokse. , Han gled på kanten av tårene. Siden sesongstart har sangeren gitt utrolige opptredener på siden “Dancing with the Stars”. Vi husker spesielt deres jive på sambaen deres under første prime, deres samtidige i Stromain «Formidable» eller The Weekend-hiten «Blinding Lights».

Gjenoppdag sesongens beste show Tayc og Fauve Hautot:





