Gjenopplive mellom Elon Musk og New York Times, med nedfall på Twitter

En AFP-journalist bemerket at varemerket fortsatt var til stede på de offisielle kontoene til avisens «verden», «reise» eller «meningssider». Den offisielle daglige kontoen har nesten 55 millioner abonnenter.

Forsvinningen av vitnesbyrdet fra New York Times-kontoen følger to tweets fra eieren av mikrobloggplattformen, Elon Musk, som sammenlignet informasjonen som ble lagt ut der med «propaganda som ikke engang er interessant» og tråden hans. Uleselig diaré».

Slutten på sertifiseringen for denne amerikanske dagsavisens offisielle konto kommer også dagen etter lanseringen av plattformens nye sertifiseringsprogram, som nå kun vil bli tildelt personer eller organisasjoner som betaler for å få det.

Twitter planlegger å belaste $8 per måned for sertifiseringen for en enkeltperson, $11 gjennom Apple App Store og opptil $1000 for bedrifter.

Hvis det konkret ikke betyr at allerede godkjente kontoer så sin egen merkevarebygging forsvinne på lørdag, er de nye godkjente kontoene de som har valgt et Twitter Blue-abonnement.

På spørsmål fra AFP bekreftet en talsperson for The New York Times at denne avisen fortsatt ikke har til hensikt å «betale for å opprettholde autentisering på våre offisielle kontoer» og ikke vil kompensere journalistene sine som ønsker å gjøre det på egen konto utenom tilfeller «der det er fortsatt nødvendig for arbeidet til» sistnevnte.

Foreløpig har ingen andre amerikanske eller utenlandske medier, eller noen av personlighetene som har annonsert at de heller ikke vil betale for å vedlikeholde kontosertifikatet, som basketballspilleren LeBron James, sett sitt blå eller gullmerke forsvinne fra kontoen deres.

Dette blå hakket, festet ved siden av profilnavnet, har likevel blitt, siden det ble opprettet i 2009, et av de essensielle tegnene på Twitter. Det har blitt kalt opp av kontoer som ønsket sertifisering, slik at plattformen kan bli et trygt forum for stjerner, politikere, organisasjoner og journalister.

Milliardæren og hans hær av fans ser det tvert imot som et tegn på et to-lags system, som skiller det han presenterer som Twitter-«commoners» fra den privilegerte eliten.

I følge Travis Browne, en programvareutvikler som også spesialiserer seg på overvåking av sosiale nettverk, valgte mer enn 60 000 enkeltpersoner eller enheter søndag morgen å betale for å få eller opprettholde sertifiseringene sine. Han bemerker imidlertid at dette stort sett er «små kontoer som svært få noen gang har blitt sertifisert.»