Gjenvinningsplanen endres i januar 2024

Etter analysen har Intercommunale besluttet å justere åpningstidene til fornøyelsesparkene sine for 2024. Ingenting vil endre seg på lørdager.

Men fra nå av vil gjenvinningsparkene være stengt hver mandag. Til gjengjeld vil de 53 gjenbrukssentralene tilsvarende tilby morgenåpning, tirsdag til fredag. Innsamling av PMC-emballasje via blå poser har hatt innvirkning på gjenvinningsparker. Faktisk har IDELUX Environnement målt en betydelig reduksjon i bulkvolum og containertransport. Fra deltakernes perspektiv var følgende tydelig:

– Lørdager og onsdager har høyest oppmøteprosent;

– Andre dager har omtrent tilsvarende oppmøteprosent;

– For resirkuleringsparker som vanligvis åpner om morgenen, er morgenoppmøtet høyt og noen ganger høyere enn til bestemte tider på ettermiddagen;

– Oppmøtet under lunsjtid ser ut til å være lavere;

– Oppmøteprosenten i perioden «18.00 – 19.00» (om sommeren) er generelt lav.

På dette grunnlaget godkjente styret i IDELUX Environnement 23. juni – etter å ha presentert endringene for representative fagorganisasjoner – et forslag om å tilpasse og ensrette arbeidstiden til gjenvinningssentralene slik at de er kompatible med den nye virkeligheten på bakken. .

Stengt på søndag og mandag

Konkret, etter godkjenning av tilsynsmyndigheten, vil åpningstidene for alle gjenvinningsparker i IDELUX økosone, fra 1. januar 2024, være:

– tirsdag til fredag, 10:30 til 18:00;

– Lørdag, ingenting endres, fra 9:00 til 18:00;

– Stengt hver søndag og fra nå av hver mandag.

Merk at denne tidsplanen vil forbli den samme gjennom hele året (ved å forlate vinter-/sommersystemet).

Denne foreningen har mange fordeler, inkludert:

– Det vil gi åpen tid på morgenen for brukere av de 53 gjenvinningsparkene i regionen.

– Det vil gjøre det enklere å lese timeplaner: én timeplan overalt, hele året.

– Det vil også gi rom for to sammenhengende hviledager for fremmøtte, uten å redusere antall tjenestetimer eller service til beboerne.

Denne avgjørelsen er ment å tilfredsstille flertallet av brukere, selv om den vil inkludere endringer i vanene til noen, med stengingen på mandag. råd? Intercommunale inviterer brukere som klarer å unngå de travleste periodene lørdag og onsdag.