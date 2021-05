Gjesteblogg: Brian Bruce – Hva er økonomien?

I 1989 filmet jeg en dokumentar om Peter Blake og hans familie under Whispering Around the World Yachting Race. Fort Lauderdale i USA var en anløpshavn, og da jeg dro til leiebilsdepotet, ble jeg slått av det faktum at folk som vasker biler og gjør manuelt arbeid på stedet var gamle.

Nysgjerrighet ligger nå i DNA-et mitt (i det minste er det min unnskyldning for å være dokumentarfilmskaper), så jeg spurte fyren som gjorde papirene på leiebilen vår …

“Jeg kan ikke unngå å legge merke til at mange av mannskapet ditt er veldig gamle.”

Svaret kom, “Ja,” “vi er for det meste i syttitallet, og den eldste fylte 80 i forrige uke.”

“hvorfor det?”

“Du jobber ikke eller spiser. Du jobber ikke. Du har ikke tak over hodet.”

Kort sagt, disse menneskene rengjorde biler enten fordi de ikke hadde pensjon, eller fordi det ikke var nok å betale regningene.

På den tiden så det veldig annerledes ut enn det som var akseptabelt i New Zealand, trygd og pensjonsland på den tiden.

I går dro jeg til garasjen for å fylle opp bilen. Gårdsarbeideren var en mann som burde vært i slutten av 60-årene. Kassereren så på meg som om hun også var i slutten av 60-årene og svaiet fra side til side, og ansiktet hennes viste tydelig at hun hadde vondt.

Hun var høflig, men snakket i en tone som fortalte meg at hun virkelig ikke vil stå bak noen før hun spør meg om jeg vil kjøpe kaffe med kjøpet mitt.

“Er du ok?” jeg spurte

Jeg ble forskrekket.

“Å, det er kneet mitt. Jeg kan ikke gå bra og det er vondt å stå hele dagen. Jeg må erstatte det, men det kommer ikke til å skje når som helst.”

Hvordan ble vi som Amerika i 1989 hvor gamle og syke måtte jobbe for å betale regningene?

Svaret er ikke enkelt, men mye av det har å gjøre med det faktum at den daværende Labour-regjeringen fem år før filmen i Fort Lauderdale vedtok nyliberal økonomi som teorien som skulle drive økonomisk beslutningstaking.

Kort fortalt er det tanken at staten ikke skal være i virksomhet og ikke skal eie noe. Å stimulere privat virksomhet vil skape arbeidsplasser og rikdom vil strømme til de fattige.

Virket ikke. Rike mennesker blir rike ved å holde på rikdommen og ikke slippe den. Bedrifter genererer fortjeneste for sine aksjonærer, ikke for befolkningen generelt.

Nyliberalismen kom de få til gode – som de som var i stand til å kjøpe land og boliger og tjene på å beholde eiendelene – ikke de mange.

Det har vært veldig skuffet i mange aspekter av den nåværende regjeringens tidligere budsjetter, fordi det har vist motvilje mot å åpne alle spakene som er tilgjengelig for å bygge bro over det voksende gapet mellom de rike og de fattige i vårt land. (I stor grad avviste de for eksempel anbefalingene til skattearbeidsgruppen.)

Jeg håper at vi i neste budsjett vil se noen bevis for at regjeringen reiste spørsmålet “Hva er formålet med økonomien vår?”

Er det slik at få mennesker kan bli veldig rike på bekostning av mange? Eller skal det gi størst mulig nytte for det største antallet mennesker over lengste tid?

Brian Bruce Hun er en av New Zealands mest respekterte dokumentarfilmskapere og offentlige tenkere som nådeløst avslørte New Zealands nyliberale økonomiske forhold som den viktigste årsaken til sosiale problemer.