Gjestene kan igjen møte en favoritt Disney -prinsesse på EPCOT – Magic Inside

Disney World endrer stadig opplevelsene som presenteres i fornøyelsesparker, inkludert innledende karakterhester når fornøyelsesparker åpner igjen i juli 2020, samt sosiale avstandskarakterer og gratulasjoner og muligheter.

Nylig, på EPCOTs World Showroom, rapporterte vi at Mulan begynte å hilse på et trygt sosialt rom med fans på den kinesiske paviljongen og den marokkanske paviljongen for deres favoritt Disney -prinsesse, Jasmine.

Nå kan gjestene få et glimt av Disneys originale prinsesse på den tyske paviljongen – selvfølgelig nevner vi bare Snow White!

Jeanie (jeanie_ny) delte følgende bilder på Instagram med tittelen:

Snow White …. fyller alltid verden med sollys! # Isete

Som nevnt tidligere er ikke Snow White den eneste Disney -prinsessegjesten på verdensscenen. Hvis du besøker EPCOT, finner du Anna og Elsa i den norske paviljongen, Mulan, prinsesse Jasmine i paviljongen i Kina, prinsesse Aurora i den marokkanske paviljongen, prinsesse Aurora i den franske paviljongen og Snøhvit i den tyske paviljongen.

Andre karakteropptredener inkluderer Nalle Puh, som kan sees fange sommerfugler i gresset, så vel som Joy Innsiden ut Den som boltrer seg med det samme gresset. Foran fornøyelsesparken poserer Mickey og Minnie for en ekstern selfie med gjester i fellesskapet.

