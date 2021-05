Gjestespilleliste: Norske sanger inspirert av Vuatosa og Turit Alida Rostan

Felles popprosjekt med base i Oslo Wau Vadosa Deres siste singel “Good Life” ble gitt ut forrige uke. Med gjestestemmer Durit Alida Roston, Denne singelen er deres første siden utgivelsen av deres første album Hukommelse I 2018.

Med introduksjonen er Wau Watosa tankegangen til to låtskrivere og produsenter: Sigurd Ytre-Arne Og Martin Longrod. Begge er dypt forankret i Oslos nye musikkscene; Begge har et annet tilfelle av samarbeidspartnere. Faktisk er “Good Life” den første av en serie solosanger utgitt i år, med forskjellige venner og samarbeidspartnere.

Ifølge bandet er “Good Life” en sang om å kommunisere over telefon. Som sanger Durid forklarte, er sangen en refleksjon av hendelsene i 2020 “Ring meg innimellom på telefonen i kveld”, “Skrevet som en påminnelse til meg selv om den mest ubehagelige‘ epidemiske ’versjonen. “The Good Life” er en fortsettelse av Vuatozas nå signaturstil; Et galleri med tape-gjennomvåt trommer, toner og mønstre. Som Martin [Langerod] Stater:

“Jeg har en svakhet for gammel, feil teknologi – lys, støyende, uforutsigbar – dette er utgangspunktet for hele banen. Jeg koblet min MS2000 synthesizer og RE-201 space echo til kassettopptakeren og holdt lydene der i flere timer til jeg nådde den drømmende, snublende, nostalgiske karakteren jeg skildret. ”

For å feire utgivelsen av “The Good Life” deler Vaduzas Sigurd Ytre-Arne og gjestesanger Turit Alida Roston ti sanger fra hjemlandet. Klikk på spillet i spillelisten nedenfor for å lese mer om sporene de valgte.

Sigurd:

Morton Myklabest “Judgment Day”

Morton Michaelbest En fantastisk sanger, komponist, låtskriver og gitarist. Jeg synes han er veldig god på alle de fire tingene. Sommeren 2013 (eller 2014?) Jeg var ung, knust, singel, satt ved vinduet og så på Oslo-bølgene og hørte på dette albumet – hver kveld – før jeg la meg.

Jaga Jazist “Swedenborgske Roma”

Jeg vokste opp i Seljord, en liten by uten registrert butikk. Heldigvis ga min mest fantastiske fetter fra den litt større byen (Porsrun) meg hiphop-innspillinger hver jul. I en alder av femten hørte jeg bare på hiphop eller metal, men en dag, etter en tur til Oslo, kom jeg hjem med to album som var veldig viktige for meg: et Jaguar Jazz-album og et Big Bang-album.

Jeg tror jeg har sett dem spille live på TV sammen. Disse albumene åpnet virkelig for mine musikalske horisonter, og jeg begynte å grave i norsk pop, rock og jazz, og fant ut at de samme menneskene ofte dukket opp i sjangre. Hvis noen fra Jaga Jazzist nevnt i manualen, ville jeg kjøpe den. Jeg ble en stor fan av Jaga Jazist (deres første album) i det komplekse, intrikate og rare melodiuniverset. Så plutselig, da jeg var sytten, publiserte de dette, og tankene mine ble blåst:

Morgenrød “Lilja Woody Dalen”

Moren min spiller og lærer hartangerfele, så norsk folkemusikk har alltid vært rundt meg. I løpet av de siste årene har jeg jobbet med mange folkemusikere (videografer) og begynt å lytte mer og mer til norsk folkemusikk.

Jeg skjønte at min måte å komponere melodier på er veldig lik noen tradisjonelle norske låter, og jeg tror du kan høre det i vår neste singel (vent) med SI.Elma French Bolstadt, Et av medlemmene Morgenrødt.

Maria Connecord “Sand i en vik (for melk)”

Maria Connecord, på flygelet, med trioen sin i Oslo, 2020; Den ble spilt inn i et stort studio ved siden av vårt lille studio.

Todd Dorje “Delorian Dynamite”

Dette albumet får meg alltid til å danse. Det gjør meg glad hver gang jeg spiller.

Billy Phi “skinner et lys”

Maria Connecord er tilbake, men denne gangen i en synthesizer, for ti år siden, og med sangeren Ingrid Lode. Jeg elsker disse geniale harmoniske forbedringene og vakre melodiene fra noen av Trondheims fineste musikere. Cover art er Rune Nercard som gjorde cover art i vår innledende EP Fly Etter noen år.

Espen Rainertsson “Tilpasninger i prestens krage”

Espen er virkelig vår favoritt. Jeg vil gjerne se ham i studioet som jobber med denne musikken. Hvordan vil han gjøre det? Samtidig vil jeg ikke se det, la det være magisk.

Durit Alida:

Smører “Jeg snakket ikke mye om det”

Trekker meg inn i boblen av rave / depresjon Jeg vil ikke gå ut med deres RnB-injiserte atmosfæriske teknologi.

Andre Bratton “Box Americana”

Jeg kan sette den på igjen som en vakker solnedgang – jeg lyttet til den i flere uker da den først ble utgitt. Liker fortsatt det.

Khair Schundstall “Longan Row”

Denne sangen, dette albumet er sublim. Tiny, bluesy, ambient, folk? Jeg vet ikke, men musikken til Sandstyle gjør at jeg vil se en film.

Det “gode livet” (Feature. Durit Alida Roston) er nå over. Du kan holde deg oppdatert med Vadosa Facebook, Instagram Og Twitter.

Mer å utforske på AU: