Gjør deg klar, denne 4. desember-episoden av «The End» nærmer seg slutten!

Etter mer enn 2 år Av kapittel 2 Fjorten dager, Nå er det på tide å snu siden. De 4. desember Vil finne sted neste gang En direktesending som markerer slutten av sesong 8 av kapittel 2 Derav slutten på epoken til det episke spillet. Gjør deg klar, Event ”resultater⁇ Kom igjen!

Som vi har visst i flere uker, etter invasjonen av romvesener og ødeleggelsen av skipet deres, War Royal publiserer flere kuber på kartet, Det siste slaget nærmer seg med stormskritt. Ettersom integreringen fortsetter, gjør idrettsmiljøet seg klare Å møte Queen Cube i hennes siste angrep, Bestemme skjebnen til øya, Dette 4. desember kl 22.00.

Dette arrangementet vil være Adskilt fra de klassiske Battle Room-sovesalene. I et eget lag, opptil 16 spillere, kan du delta i «The End»-arrangementet. Du må stoppe korrupsjonen av avledningen som sprer seg på øya. Soverommene er tilgjengelige 30 minutter før arrangementet starter. Vær forsiktig fordi det vil være “resultater” En unik begivenhet, Så du kan kjøre den igjen! Tenk om Fang spillet ditt hvis du vil gjenopprette det.

Sesongen avsluttes en dag for tidlig og for å kompensere spillere, Epic tilbyr 225 000 XP hvis du logger på innen slutten av sesongen. Husk å justere grafikkinnstillingene dine også Før du deltar på arrangementet Fordi de ikke vil bli endret i spillet. Alle spillere som deltar i arrangementet vil motta En unik lasteskjerm og matchende finish! Nå er alt en saga blott De kapittel 3 Og alle innovasjonene er åpne for oss.