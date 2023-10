Gjør deg klar for action: Call of Duty: Modern Warfare III PC-spesifikasjoner avslørt

Call of Duty: Modern Warfare III

Activision avslører offisielt PC-maskinvareanbefalingene for Call of Duty: Modern Warfare III. Vi har fire forskjellige profiler kun for flerspiller, Minimum, Anbefalt og Konkurrerende / 4K Ultra.

Aktiveringsutgivelsen legger ut nytt på nettet Tilhenger. Call of Duty: Modern Warfare III slippes 10. november for PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5 og PS5. Disse forskjellige anbefalingene er viktige fordi de lar deg vite om PC-en din er utstyrt for å kjøre denne nye Call of Duty-opusen i god stand.

Call of Duty: Modern Warfare III, er PC-en min kompatibel?

Kun minimal multiplayer

OS: Windows 10 64 Bit (siste oppdateringer installert)

CPU: Core i3-6100 eller Ryzen 3 1200

RAM: 8 GB

Hi-Res Assets Cache: Opptil 32 GB

Skjermkort: GeForce GTX 960 / GTX 1650 eller Radeon RX 470

Videominne: 2 GB

79 GB plass på SSD eller 34 GB hvis COD HQ allerede er installert.

I det minste



OS: Windows 10 64 Bit (siste oppdateringer installert)

CPU: Core i5-6600 eller Ryzen 5 1400

RAM: 8 GB

Hi-Res Assets Cache: Opptil 32 GB

Skjermkort: GeForce GTX 960 / GTX 1650 eller Radeon RX 470

Videominne: 2 GB

Anbefalt



OS: Windows 10 64 bit eller Windows 11 64 bit (med siste oppdateringer installert)

CPU: Core i7-6700K eller Ryzen 5 1600X

RAM: 16 GB

Hi-Res Assets Cache: Opptil 32 GB

Skjermkort: GeForce GTX 1080Ti / RTX 3060 eller Radeon RX 6600XT

Videominne: 8 GB

Konkurranse / 4K og Ultra



OS: Windows 10 64 Bit (siste oppdateringer installert) eller Windows 11 64 Bit (siste oppdateringer installert)

CPU: Core i7-8700K eller Ryzen 7 2700X

RAM: 16 GB

Hi-Res Assets Cache: Opptil 64 GB

Skjermkort: GeForce RTX 3080 / RTX 4070 eller Radeon RX 6800XT

Videominne: 10 GB

Obligatorisk for alle profiler



Internett-tilkobling

Lydkort kompatibelt med DirectX API,

149 GB plass på SSD eller 78 GB hvis COD HQ og Warzone allerede er installert.

Nvidia/AMD-grafikkdrivere