Kampen er på onsdag. Men smerten er fortsatt skarp. Og på Manchester City-siden prøver vi å lege sårene hans. Fremfor alt ønsker vi å forstå denne nye fiaskoen. Dette er det sjette av mange forsøk fra Cardiola. Plutselig, for en del av pressen, ble hovedskyldige tydelig.

I to dager ble hele den katalanske kanalen utsatt for en rekke hard kritikk. Inkludert det å våge å kaste ut King Kew i kampens 72. minutt. Det mener i hvert fall tidligere Aston Villa-spiss Gabriel Akbonlahor. «Du aner ikke hva som skjer med de Bruyne»Forklart av spaltisten på talkSPORT. «Når du ser på Reals reise, vet du at han kan komme tilbake. Spillerne gjorde det mot Chelsea etter PSG. Med den kunnskapen slo du ikke ut Kevin de Bruyne-armbåndet ditt, spesielt ikke på 72. plass.»

Når det gjelder skisport er situasjonen mer subtil enn som så. «Dette avansementet ble trukket tilbake på et avgjørende tidspunkt i kampen, noe som forklarer hvorfor han ikke kom på jobb.»Media begynner. «Men det er urimelig å klandre ham for Citys nederlag.

Dessuten er han den nest største trippelen av sivile og snikskytter mot Gaza Blanca. — Kanskje han ikke eier den, men byen hadde store problemer andre steder.Kollegene våre avslutter.

For SoFoot tok Pep Guardiola tvilsomme valg. Dette er ikke bare den 30 år gamle belgieren. «Treningen hans var imidlertid ikke fruktbar, og man kan til og med tro at han veide inn på laget sitt forrige gang.»Vurder våre franske kolleger på deres nettside. «På den annen side er det vanskelig å forstå hvorfor Riyadh Mahrez ledet Fernando.

«Kevin spilte ikke noe fantastisk spill»

Ikke alle deler samme oppfatning. Til en annen del av media gjorde Pep ingen feil. Det mener i hvert fall L’Équipes avisjournalister. «Pep Cardiolas trening er ikke spesielt kontroversiell»Dagboken begynner. «Kevin de Bruyne kunne ikke identifiseres, Kyle Walker kunne ikke gjøre videre fremgang, og to åpnere Oleksandre Jintchenko og Ilke Gundokan var avgjørende for å skape Riyad Mahrez sitt mål, og ga City en lang 1-0 ledelse.»

Hos Sportza ble ikke Gerd Verhein skadet av den tidligere Bayern-trenerens valg. «For meg har han ikke gjort noe galt. Han erstattet De Bruyne, men Kundok står bak Citys angrep, og han er ikke en dårligere spiller enn Kevin Dee. Bruin.»Han begynte på Sforza. «Kevin er ikke briljant. Han spilte en normal kamp etter sine standarder. Jeg tror du ikke kan klandre KDB eller Cardiola for noe.»

Det er vanskelig å vite om dette kunne ha brakt noe til denne slutten av mesterkonkurransen med Skyplus. Spilleren, som ble utelukket i helgen for seieren mot Leeds, må være fysisk klar. «Friskhet på slutten av sesongen er alltid tvilsomt, men jeg føler meg bra. Jeg fikk mange spark mot Atletico. (Red.anm.: I kvartfinalen) Men jeg har det bra», Det sa han på en pressekonferanse før Real kommer tilbake.

På dette møtet blir det klart at han ikke kunne ta med seg det han ønsket. Han har fortsatt fire Premier League-dager på seg til å tilby ham en trøstepremie. City er ett poeng høyere enn Liverpool. Men Red Sox ser ut til å ha fått et psykologisk løft. En ting er sikkert, Pep Cardiola vil trenge en bedre KDB for å beholde sin engelske krone.