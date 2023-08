Glass som blokkerer blått lys ville være ubrukelig

Du kan bruke blåblokkerende briller for å forbedre søvnen og redusere effekten av skjermer på synet. Vel, vet at det er ubrukelig… for ingenting! I hvert fall, ifølge en studie fra University of Melbourne.

Mange optikere og brillemerker tilbyr sine kunder gulfargede linser, som skal blokkere blått lys, som er anklaget for å forårsake øyehelseproblemer og forstyrre søvnen.

Men ifølge en studie utført av et team fra University of Melbourne med et panel på 619 deltakere, er briller med filtre som visstnok begrenser den negative effekten av denne typen lys mer enn ineffektive. De merket ingen forskjell eller forbedring i søvn eller syn. som CNN melder.

Absolutt, en enkelt studie med 619 deltakere ville ikke være nok i seg selv for å demonstrere ineffektiviteten til blålysfiltre. Men dette er ikke den eneste studien som er utført i denne retningen. Plassen SitronpresseFor eksempel husker han tilfellet med Gunnar, et kjent brillemerke hvis ineffektivitet ble demonstrert i en studie fra University of the South Pacific.

Det som imidlertid gjør denne nye studien unik, er at den sannsynligvis er den største hittil i feltet, og den ser ut til å slå en annen stor spiker i kisten til de mytiske brillene: blokkering av blått lys. Men hvordan forklare det da?

Først av alt må det erkjennes at blålysfiltrerende briller bare blokkerer en ekstremt ubetydelig del av den, rundt ti eller tjue prosent. Så det sier seg selv at hvis blått lys virkelig er problemet, så lar disse brillene 90 % av problemet nå øynene. Vi har kjent bedre som beskyttelse…

Men fremfor alt har vi kanskje litt overvurdert faren for blått lys. Derfor forklarer Dr. Craig See, en hornhinnespesialist, intervjuet av CNN, at for de fleste har øyetretthetsproblemene de opplever lite å gjøre med denne typen lys.

Faktisk er årsaken mye mer åpenbar: å bruke for mye tid foran en skjerm uten avbrudd, som kalles CVS (Computer Vision Syndrome). Denne bekymringen, som forårsaker problemer med tørre øyne, følsomhet for lys eller til og med konsentrasjon, er sjelden alvorlig og løser seg ved å slutte å bruke enheter som datamaskiner eller smarttelefoner.

Men for de som jobber nonstop foran en skjerm er heller ikke alt håp ute. Langt ifra… Er du sikker på at du allerede har hørt rådet som sier at du skal se bort i omtrent tjue sekunder? Vel, det er relevant. Dessverre glemmer de fleste databrukere raskt denne øyehygienen og praktiserer den ikke regelmessig.

Det er også viktig å ta pauser hver time og ikke stå for nærme skjermen (armlengdes avstand mellom deg og skjermen skal være nok).

Et kontormiljø med åpen plass er ikke alltid ideelt for å opprettholde disse gode vanene, spesielt når du vet at din overordnede ser på deg eller du kanskje har lite plass. Men likevel er det viktig å tvinge deg selv til sunn atferd hvis du ikke vil føle deg dårlig på slutten av dagen.

Så det er ikke nødvendig å betale optikeren ekstra for et ineffektivt (men helt ufarlig) filter, når den beste måten å fikse problemet på sannsynligvis er å ta i bruk gode vaner…

