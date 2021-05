Glasser-penner åpnes deretter for fans, Holland £ 150 millioner transferkamp, ​​Pok போக mon-avtale senest

ICYMI – Ericsson vil bli

Christian Eriksen har avslørt at han ønsker å bli i Inter Milan etter seks måneder med å ha tigget klubben om å selge ham.

Spurs, Manchester United, Wolves og Leicester har alle blitt ryktet å være i kø for den danske stjernen tidligere denne sesongen.

Men nå som han har funnet føttene under italienerne og hjulpet klubben med å vinne sin første Serie A-tittel på 11 år, er Eriksen ivrig etter å hjelpe til med å ‘skape noe vakkert’ i San Siro.

Da han begynte sin karriere i Inter, sa Ericsson Cassetta til Dello Sport: “Jeg var klar til å lære nye ting da jeg kom. Jeg forsto ikke at jeg alltid skulle følge Conte-metoden.

“Før hadde jeg friheten til å ta avgjørelser basert på det jeg så. Det var mye intuisjon. Nå har vi en felles plan å følge … Vi må være forberedt, vite hvor teammedlemmene våre er og hvor de kan dra. Jeg måtte lære alt dette og tilpasse meg i et annet tempo.

“Vi snakket i januar og beviste hva jeg kan gjøre. Jeg har ingen hevn å ta, jeg spiller fotball. Noen ganger går det bra, noen ganger gjør det ikke. Det er et spill som utvikler seg nesten hver uke raskt. For seks måneder siden bodde jeg i en annen situasjon. Jeg hadde, nå har vi en fil, og jeg kan si at jeg er veldig glad i inter.

“Det er vanskelig å vinne denne tittelen, men med fire kamper igjen gjorde vi det. Det er et godt utgangspunkt, nå kan vi starte en ny syklus. Det er vanskelig å vinne ni titler på rad, men vi prøver å skape noe vakkert. Vi følger ham, og du ser det på banen.

“Alle er veldig glade for å vinne med ham. Men jeg blir ikke hos ham – det kommer an på klubben og ham.”