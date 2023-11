Glem nettverksproblemer med denne Xiaomi Wi-Fi-repeateren for mindre enn 10 euro

Xiaomi Wi-Fi-repeater til salgs på AliExpress er utstyrt med to eksterne antenner og tilbyr en overføringshastighet på 300 Mbps, som kan justeres etter dine behov. Denne lille enheten som er enkel å installere lar deg forbedre kvaliteten på Wi-Fi-signalet ditt og gjøre det stabilt og kraftig i alle situasjoner, selv om rutersignalet er veldig svakt. Repeateren kobler seg automatisk til den beste tilgjengelige Wi-Fi-kanalen og bruker 2,4 GHz-frekvensen. Dette gjør at interferens kan kontrolleres selv om det er lange avstander eller hindringer mellom den og ruteren. AliExpress Marketplace tilbyr Xiaomi Wi-Fi Repeater for 9,70 euro inkludert skatt i stedet for 29,78 euro., eller en reduksjon på 67 %. Ikke gå glipp av dette spesielle Black Friday-tilbudet.