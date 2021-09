Global Connect begynner å jobbe med ‘mega’ fiberkabel

15 timer | Anthony Savas

Global Connect sier at den vil begynne å bruke “megakapasitet” fiberkabel fra Sveriges nord til Berlin i løpet av de neste 12 månedene.

Den sa at kabelen ville beskytte høyhastighets tilkobling og muligheter for nye og eksisterende kunder i regionen, men sa at den var “fremtidssikker” av Norden som en attraktiv del av globale teknologiindustriinvesteringer, Global Connect.

Prosjektet er først og fremst rettet mot Global Connect’s engros Global Connect -operatør, høye effektivitetskrav fra teknologiselskaper, operatører og systemkoordinatorer.

Regina Donado Tolstrom, administrerende direktør i Global Connect Carrier, sa: “Dette er det største digitale infrastrukturprosjektet vi har sett på Norden de siste årene.

Den sterke og fremtidige uprøvde infrastrukturen for data med høy kapasitet ser på Nordix som en levedyktig del av etableringen for globale teknologiselskaper. “

Ryggradskabelen som ble brukt i det nye prosjektet vil håndtere “tre millioner ganger mer data enn standardkabler som vanligvis brukes til å koble private husholdninger,” la Global Connect til.

Prosjektet har nettopp begynt, og det sies å være “ferdig innen 12 måneder”.

Teamet tilbyr ende-til-ende-løsninger i sin egen infrastruktur, inkludert 84 000 km fibernett og 291 000 kvadratmeter datasenterplass i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Finland. Det eies av verdipapirforetaket EQT.