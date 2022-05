Global nedgang i eiendomspriser

Ifølge rapporten om eiendomsprisindeksen (IPAI) utarbeidet av Bank Al-Maghrib og Nasjonalt register for tinglysing og kartlegging, falt eiendomsprisene med 4,9 % i slutten av mars. , på årsbasis. Denne nedgangen påvirket både boligeiendommer (5,8 %), tomter (2,9 %) og varer til yrkesmessig bruk (8,6 %).

Samtidig gikk også antall avtaler ned med 9,3 %, noe som ble tilskrevet den generelle nedgangen i salget. Dermed gikk boligeiendom ned med 6,6 %, tomt (15,7 %) og eiendom til yrkesbruk (−11,9 %), bekrefter observasjonen.

Les: Marokko: Eiendomssektoren er rammet av høye priser

Fordelt på kategori gikk boligprisene ned med 5,8 % som følge av en prisnedgang på 6,6 % for leiligheter og villaer og 2,4 % for boliger. Når det gjelder transaksjoner, sank antallet med 6,6 %, noe som gjenspeiler en nedgang på 6,7 % for leiligheter, 4,6 % for boliger og 8,2 % for villaer.

Når det gjelder varer til yrkesbruk er det en nedgang på 13,5 % for kontorer og 8,6 % for næringslokaler. Transaksjonsmessig har de gått ned både for kontor- og næringsbygg. Fordelingen etter by viser en nedgang i prisene i Rabat, Casablanca og Tangier, mens den i Marrakech registrerte en økning sammenlignet med forrige kvartal.