Global Oil and Gas Discoveries Review for første halvår av 2021: Totalt ble det gjort 55 olje- og gassfunn globalt – Norge leder antall funn – ResearchAndMarkets.com

Dublin – (arbeidstråd)–de “Globale olje- og gassfunn, H1 -gjennomgang 2021 – Norge leder antall funn i første halvår av 2021” Rapport lagt til ResearchAndMarkets.com et tilbud.

I første halvår av 2021 ble det gjort totalt 55 olje- og gassfunn globalt med konvensjonelle olje- og gassressurser som dominerer funnlandskapet.

Blant regionene rangerte Sør -Amerika og Asia de høyeste globalt, hver med 10 olje- og gassfunn i første halvdel av 2021. Blant landene toppet Norge verden når det gjelder antall funn i første halvdel av 2021 med ni funn.

Av disse var syv konvensjonelle oljefunn og de resterende to var konvensjonelle gassfunn. Blant operatørene var Equinor Energy AS og Turkiye Petrolleri Anonim Ortakligi (TPAO) de mest suksessrike i første halvdel av 2021, med fire funn hver. Oil and Natural Gas Company, Eni SpA og Kuwait Oil Company er neste med tre funn hver.

område

Antall olje- og gassfunn fra store land i første halvdel av 2021 sammenlignet med andre halvår 2020

Antall olje- og gassfunn av store operatører i første halvdel av 2021 mot andre halvår 2020

Antall olje- og gassfunn etter brønntopografi i første halvdel av 2021 sammenlignet med andre halvår 2020

Antall olje- og gassfunn etter ressurstype i første halvdel av 2021 mot andre halvår 2020

Spesifiser detaljene for olje- og gassfunn i første halvdel av 2021

For mer informasjon om denne rapporten, besøk https://www.researchandmarkets.com/r/mzeoti