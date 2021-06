Global selskapsskattekampanje får etisk løft for investor دفعة

Den globale skattekampanjen på multinasjonale selskaper har støtte fra noen av verdens største investorer, som sier at bruk av jurisdiksjoner med lav skatt strider mot prinsippene de har holdt seg til.

Etter mange år med forhandlinger om de komplekse ordningene som store selskaper har utplassert, forventes gruppen med syv finansministre som møtes i Storbritannia på fredag, kunngjøre sin støtte til en global avtale om å adressere milliarder dollar i tapte skatteinntekter.

Tiltaket støttes av noen store, ofte statlige investorer som gransker skatteregninger samt inntjening.

Det handler ikke om å betale mer skatt, det handler om å betale riktig mengde skatt. “Vi vil at selskaper ikke skal utøve praksis gjennom transaksjoner og juridiske strukturer som bidrar til skatteunndragelse,” sa Kiran Aziz, en bærekraftsanalytiker i Norges KLP, som forvalter 80 milliarder dollar (8,77 billioner yen) i pensjonsmidler.

Forskning fra veldedighetsorganisasjon ActionAid International antyder at skattlegging av Amazon, Apple, Facebook, Alphabet og Microsoft på deres 2020-fortjeneste kan generere 32 milliarder dollar for en gruppe på 20 land, mens en akademisk studie fra 2018 fant at globale statskasser mister 200 milliarder dollar. År.

G7s mål er å sette regler for beskatning av grenseoverskridende digitale aktiviteter, samt en minimumsskattesats over det nivået som er betalt hvis selskaper fører fortjeneste gjennom et lavskatteland som Irland med en selskapsskatt på 12,5%.

USA har diskutert en rente på 15%, ned fra sitt opprinnelige forslag på 21%.

Norges statlige velstandsfond på 1,3 billioner dollar, som har satt tempoet i flere miljø-, sosiale og selskapsstyringsspørsmål (ESG), lanserte nylig en offentlig rant om hva konsernsjefen sa var “streng skatteplanlegging” og mangel på åpenhet om skatt gjennom stake selge. I syv navnløse selskaper.

Flere fond sa at de forsterker samtaler med selskaper, og om nødvendig vil de selge seg av aksjer.

KLP intervjuet om lag 100 selskaper, inkludert giganter i Silicon Valley, som samarbeider med andre nordiske investorer.

“Vi mener at skatter og avgifter skal betales der den faktiske økonomiske verdien skapes,” sa Aziz, i det som kalles fortjenesteflytting, der selskaper holder tilbake inntekter fra kilder som royalties, programvare eller patenter, ikke der de ble oppnådd, men hvor skattesatsene er Nedre.

Mens KLP for tiden ser på deltakelse som mer effektivt enn å droppe investeringer helt, har noen allerede gått så langt.

Peter Rutter, leder av aksjer på 150 milliarder pund (¥ 23,3 billioner; 213 milliarder dollar) i Royal London Asset Management, sa at han har solgt eller hoppet over å kjøpe aksjer i noen selskaper basert på skatteordninger – ofte på oppdrag fra Hans kunder er pensjoner .

“Bedrifter som gjør det rette med skatt, er et spørsmål vi i økende grad stiller,” sa Rutter.

Kjenn risikoen

Skatter har vanligvis spilt en sekundær rolle i spørsmål som klima, forurensning og arbeidstakerrettigheter for investorer, mens de fleste ESG-ratingleverandører ikke vurderer selskapets skatteplanlegging når de beregner poengsummen.

Mange kapitalforvaltere har lave skattesatser ved å stiple midlene i land som Irland og Luxembourg.

Imidlertid oppførte MSCI skattegjennomsiktighet i november i fjor, og ESG-rangeringer kan bli påvirket, for eksempel hvis skatteregninger avviker betydelig fra det selskapet ville ha betalt i sitt land, sa selskapets direktør Laura Nishikawa.

“Vi sier ikke” disinvestere nå “, men (vi oppfordrer kunder) til å bli informert om investorer. Du må vite risikoen, og det er også en fiduciar plikt.”

Mange investorer forbereder seg på å undersøke skattepolitikken grundigere, uansett når reglene skjerpes.

Alex Williams, sjef for eierstyring og selskapsledelse, sa at nederlandsk kapitalforvalter APG ansetter ansatte og planlegger å kjøpe spesialiserte data etter at hovedklienten, ABP pensjonsfond, har innført skatte- og investeringspolitikk.

Som KLP, sa Williams, har APG avhørt selskaper om deres skattepolitikk. Fondet, som forvalter nesten 600 milliarder euro (80,3 billioner yen), klarte nylig å fraråde den nye ledelsen i et enkelt investorselskap å bruke skatteparadis.

fjerne hav?

Investorpress over skatt har i stor grad stammer fra Europa, spesielt ESG-fokuserte skandinaviske land, med en tydelig kulturell forskjell mellom USA-baserte aksjonærer.

Amerikanske pensjonsfond CalPERS, CalSTRS og Texas TRS nektet å kommentere, men en tjenestemann hos en av de største amerikanske kapitalforvalterne sa at skatten var “ikke et investorspørsmål” og skulle “ledes av de som til slutt gjør skatt”.

Teknologiske selskaper har lenge forsvart sin skattepraksis. Google, som har sitt europeiske hovedkvarter i den irske hovedstaden Dublin, sier at de betaler skatt der loven krever det.

Sudhir Roc-Sennet, leder av ESG i USA-baserte Vontobel Asset Management, mens han støtter tiltak for å lukke skatteproblemer, argumenterer mot å demonisere selskaper for å bruke juridiske smutthull.

“Det er ikke fornuftig for fremtidige pensjonister å redusere sparingen ved å be selskaper betale mer skatt,” sa Rock-Sennett.

“Bør selskaper betale en høyere skattesats bare fordi den er etisk? Jeg tror ikke det. Som investorer mener vi at selskaper bør opptre til aksjonærenes beste så lenge de holder seg innenfor de juridiske rammene.”

Selv om dette synspunktet fortsatt er utbredt, har regnskapsførere KPMG og BDO advart kunder om risiko for omdømme og inntekter hvis skattereglene skjerpes.

En ting investorer er enige om, er at bare koordinert handling vil hindre selskaper i å bruke lavere skattestater.

I mangel av regulering vil det være vanskelig å få selskaper til å handle. Tyrkere vil ikke stemme til jul, sa Fred Koig, investeringssjef i Tribe Capital, et stort investeringsselskap.