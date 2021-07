Global Survey of 143 Economies on Digital Commerce Facilitation: Major Achievement! India scorer 100% i gjennomsiktighetsindeksen

India scoret 90,32 prosent i den siste globale undersøkelsen utført av FNs økonomiske og sosiale kommisjon for Asia og Stillehavet (UNESCAP) om digital og bærekraftig handel. Finansdepartementet sa i en uttalelse at undersøkelsen hyllet dette som et bemerkelsesverdig hopp fra 78,49 prosent i 2019.

Etter å ha vurdert 143 økonomier, fremhevet undersøkelsen i 2021 Indias signifikante forbedring i poengsummen på alle de fem hovedindikatorene, som følger:

Se Zee Business live TV nedenfor:

Åpenhet: 100% i 2021 (fra 93,33% i 2019)

Formaliteter: 95,83% i 2021 (fra 87,5% i 2019)

Institusjonell ordning og samarbeid: 88,89% i 2021 (fra 66,67% i 2019)

Papirløs handel: 96,3% i 2021 (fra 81,48% i 2019)

Grenseoverskridende papirløs handel: 66,67% i 2021 (fra 55,56% i 2019)

Undersøkelsen indikerte at India er det landet som klarer seg best i sammenligning med Sør- og Sørvest-Asia (63,12%) og Asia-Stillehavet (65,85%). Indias samlede poengsum er også funnet å være høyere enn mange OECD-land, inkludert Frankrike, Storbritannia, Canada, Norge, Finland etc., og den totale poengsummen er høyere enn EUs gjennomsnittspoeng.

India oppnådde en poengsum på 100% for Transparency Index og 66% for “Women in Commerce” -komponenten.

Om skanning:

Den globale undersøkelsen om digital og bærekraftig handelstilrettelegging gjennomføres hvert annet år av FNs økonomiske og sosiale kommisjon for Asia og Stillehavet. 2021-undersøkelsen inkluderer en vurdering av de 58 tilretteleggingene for handel som dekkes av WTOs handelslettelsesavtale.

Undersøkelsen er svært etterlengtet globalt, da den viser om tiltak for tilrettelegging av handel gir den ønskede effekten og bidrar til å sammenligne land. Et lands høyere poengsum hjelper selskaper i sine investeringsbeslutninger.

Resultatene av undersøkelsen er tilgjengelige på (https://www.untfsurvey.org/economy?id=IND).