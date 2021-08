Globale funn av olje og gass, H1 2021 gjennomgang

Sammendrag I første halvår 2021 dominerte totalt 55 olje- og gassfunn landskapet av funn over hele verden med konvensjonelle olje- og gassressurser. Blant regionene var Sør -Amerika og Asia de fremste regionene over hele verden, som hver inneholdt 10 olje- og gassfunn i 1. halvår 2021.

New York, aug. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Reportlinker.com kunngjør utgivelsen av rapporten “Global Oil and Gas Discoveries, H1 2021 Review – Number of Norwegian Lead Discoveries in H1 2021”. https://www.reportlinker.com/p06127224/?utm_source=GNW

Blant landene ledet Norge verden i antall oppfinnelser i 1. halvår 2021 med ni. Av disse er syv tradisjonelle oljeoppfinnelser og de resterende to er konvensjonelle gassoppfinnelser.

Blant operatørene var Equinor Energy AS og Turkiye Petrolleri Anonim Ortakligi (TPAO) H1 de mest suksessrike i 2021, med fire innovasjoner hver. Oil and Natural Gas Company, Eni Spa og Kuwait Oil Company er neste med tre oppfinnelser hver.

Mulighet

-Antall olje- og gassfunn fra store land i H1 2021 til H1 2021

Antall store operatørfunn for olje og gass i H1 2021 til H1 2021

-Antall olje- og gassfunn i brønnoverflaten i H1 2021 til H1 2021

Antall olje- og gassfunn etter ressurstype i H1 2021 til H1 2021

Velg detaljer om olje- og gassfunn i H1 2021

Grunner til å kjøpe

Få den siste informasjonen om globale olje- og gassfunn i 1. halvår 2021

– Sterke funn gjør det lettere å ta beslutninger basert på data

Utvikle forretningsstrategier ved hjelp av spesifikk innsikt i olje- og gassoppfinnelser

– Evaluer konkurrentens olje- og gassoppfinnelser

Les hele rapporten: https://www.reportlinker.com/p06127224/?utm_source=GNW

Om Rapport Linker

Reportlinger er en prisvinnende løsning for markedsundersøkelser. Reportlinker oppdager og organiserer de nyeste bransjedataene, slik at du får all markedsundersøkelse du trenger – umiddelbart, på ett sted.

__________________________

Historien fortsetter

CONTACT: Clare: clare@reportlinker.com US: (339)-368-6001 Intl: +1 339-368-6001