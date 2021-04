GLOBALE MARKEDER – Asiatiske aksjer faller ettersom virusfrykt kommer tilbake til markedene

Asiatiske aksjemarkeder: tmsnrt.rs/2zpUAr4

* Risikoaversjon dukker opp igjen når virusfrykt kommer tilbake

* Økende tap i India plager energimarkedene

* Obligasjonsforhandlere venter spent på en 20-årig statskasseauksjon

TOKYO (Reuters) – Asiatiske aksjer og amerikanske aksjeterminer ramlet onsdag på grunn av frykt for et tilfelle av koronavirustilfeller i noen land, og tviler på styrken av global vekst og etterspørsel etter råolje.

MSCIs bredeste indeks over Asia Pacific-aksjer utenfor Japan falt 0,6%. Australske aksjer gikk ned 1,25% og aksjer i Kina gikk ned 0,46%.

Aksjene i Tokyo falt 1,79% på grunn av økt sannsynlighet for at Tokyo, Osaka og omegn blir stengt på grunn av en ny bølge av koronavirusinfeksjoner.

S & P 500 elektroniske aksjeterminer falt også 0,18%.

Futures på råolje fortsatte å falle fra det høyeste nivået på en måned i asiatisk handel blant spekulasjoner om at koronavirusrestriksjonene i India, verdens tredje største oljeimportør, vil skade energibehovet.

Nylig optimisme om økende vaksinasjonsfrekvenser i USA, Storbritannia og Europa skifter til bekymring for at rekordkoronavirusinfeksjoner i India og styrking av reisebegrensninger vil fungere som en brems for den globale økonomien.

“Fornyede bekymringer over den globale økonomiske utvinningen veier på råvarepriser og råvarevalutaer. Mange land rundt om i verden, som India og Brasil, har satt nye rekorder for skader og dødsfall,” sa analytikere ved Commonwealth Bank of Australia i en undersøkelse. Merk.

“Så lenge viruset vedvarer, er det en risiko for at virusmutasjoner utvikler seg og sprer seg til andre land.”

Nedgangen i asiatiske aksjer kom i hælene på en nedslående dag på Wall Street. Dow Jones Industrial Average falt 0,75%, S&P 500 mistet 0,68%, og Nasdaq Composite falt 0,92% på tirsdag da investorer solgte flyselskaper og reiserelaterte aksjer på grunn av frykt for et forsinket globalt turistgjenoppretting.

Noen aksjer og teknologiselskaper som har tjent på hjemmefra ordren, kan bli utsatt for ytterligere press etter at Netflix Inc. rapporterte skuffende vekst i filmstrømmende abonnenter, og sendte aksjene sine ned 11% i etterkant av handel.

Amerikansk råolje falt 0,4 prosent til 62,42 dollar fatet, mens Brent råolje falt 0,26 prosent til 66,40 dollar fatet.

India, verdens nest mest folkerike land og en stor energiforbruker, rapporterte sin verste daglige dødstall på tirsdag, med store deler av landet som nå er låst.

Den kanadiske dollaren, den meksikanske pesoen og den norske kronen stabiliserte seg under asiatisk handel etter å ha falt på tirsdag, men analytikere sier at ytterligere fall i valutaene til store oljeeksportører sannsynligvis vil holde energiprisene nede.

Dollarindeksen handlet mot en kurv med seks hovedvalutaer nær det laveste nivået på syv uker, veid av lavere amerikanske statsrenter, da noen investorer ønsket sikkerhet med å holde statsgjeld.

Investorer følger nøye med på en 20-årig auksjon av statsobligasjoner senere på onsdag, som vil være en viktig måler av den globale etterspørselen etter renten.

Foran auksjonsresultatene handlet avkastningen på standard 10-årig statsskuldseddel til 1,5660%, nær et seks ukers lavpunkt. Det 20-årige Treasury-avkastningen nådde 2,1531%, nær det laveste nivået på syv uker.

I et tegn på økende risikoaversjon handlet spotgull til $ 1 778,18 en unse, nær en syv ukers høyde nådd mandag.