Globe muliggjør 5G-roaming i Canada, USA før reinnreise

Globe Telecom-brukere som reiser til Nord-Amerika vil kunne få tilgang til 5G-roamingtjenester i løpet av den kommende uken, da telegiganten hjelper reisebransjen gradvis å komme seg etter epidemier.

I en uttalelse torsdag lanserer Globe Canada 5G-roaming 15. juni, etterfulgt av USA 17. juni.

5G er neste generasjons mobilstandard som lar brukerne få tilgang til ultrahurtig og stabilt internett.

Partnerskapet ble opprettet i USA via AT&T, mens Globe samarbeidet med Teles for 5G-roaming i Canada.

“Sammen med våre kunder ser vi frem til dagen når verden åpner igjen for reiser,” sa Coco Domingo, Globe Vice President for Postpaid and International.

“For vår del vil vi oppfylle vår forpliktelse til stadig å innovere med et formål, slik at kundene våre vil være klare til å spinne verden innen fingertuppene med 5G-teknologi,” sa Domingo.

I juli i år avsluttet selskapet et joint venture med Vodafone for 5G-roaming i Ungarn, Tyskland, Irland og Nederland.

Vodafone-abonnenter i Filippinene kan trykke på Globin 5G-nettverket ved hjelp av 5G-aktiverte enheter.

The Globe hevder at det finnes et bredt spekter av 5G-roamingbeskyttelse i Europa, med et enkelt spor spredt over Finland, Danmark, Sverige, Norge og Estland av Telia Company; Italia av Telecom Italy; Og Vodafone via Ungarn, Tyskland, Irland og Nederland. INQ

Les videre