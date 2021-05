Globus: Old Trafford-scener viser at eksperter må være stille når de vektlegger kamper Liverpool

Sa J ன் rgen Globe Søndagsdemonstrasjoner på Old Trafford Etter det europeiske Super League-nederlaget beviste han hvorfor han skulle være stille.

De Liverpool Manageren støtter rettighetene til Manchester United-fansen mot Clauser-familien, men noen mener at en linje ble krysset da de kom inn på stadion, noe som førte til at klubbene utsatte Premier League-kampen, og politibetjenter ble skadet. Mens eksperter inkludert Gary Neville og Jamie Carragher oppfordret tilhengere til å forene seg for å protestere mot eiernes grådighet, sa han at det var deres handlinger at han ba om kontroll midt i Super League-fallet.

Globe sa: “Jeg er fast troende på demokrati. Jeg mener jeg er glad for at folk vil si sitt. Det er helt greit. Men jeg vet i situasjoner som dette, det skjer ikke ofte og ingen blir skadet, og det er grunnen til at jeg sa for en uke siden at når alle ekspertene hører på protestene, må vi være forsiktige og rolige om de riktige tingene .

“Jeg hørte at noen politimenn ble skadet. Ting som dette burde absolutt ikke skje. Du bør ikke bryte ned dører. Å fortelle verden hva du synes om ting er helt stille. Så vidt jeg vet er det ikke helt fredelig, så er det ikke rettferdig.”