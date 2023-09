Glorifisering av andre verdenskrig, «Resurgence of Nazism»… Russland omskriver historien i sine skolebøker

En tidligere kulturminister, denne rådgiveren for den russiske presidenten, markerte sitt mandat med massesensur av kulturverk. Han mistet stillingen i 2016 da russiske forskere og historikere fant et betydelig antall feil og tilnærminger i avhandlingen hans i 2011. Alt dette er glemt, og i dag er han i hjertet av en ultranasjonalistisk ideologisk blanding designet for å tjene Vladimirs interesser. Putin. Politikeren anser patriotisme, nasjonalisme, historie, krig og kultur for å være blandet i hans forfatterskap og taler, og nå i denne historiske boken har han skrevet sammen med utdanningsminister Sergey Kravtsov.

Omskriving av skolebøker i Russland: «Vladimir Putin fører også en krig mot russere»

«Mindre data og mer historikk»

Ifølge forfatterne er boken, som inneholder «historier og fakta om lite data og hendelser», designet for den russiske 11. klasse, som tilsvarer siste året på ungdomsskolen i Belgia. Side etter side omskriver historien for å presentere et falskt historisk grunnlag for den nåværende krigen i Ukraina. Orienteringen vurderes: «Den kringkaster statens visjon på en veldig human måte», innrømmet den tidligere statsråden.

I følge Sergey Kravtsov, «Formålet er å reflektere Russlands innflytelse i verdenshistorien.» For dette ble den vestlige delen delvis ryddet, og studentenes oppmerksomhet ble rettet mot landene i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Forfatterne si at afrikansk historie nå tar opp en tredjedel av boken. Men den mest utfordrende delen av manualen , selvfølgelig å legge til krigen i Ukraina som et historisk faktum, som fortsatt pågår og Russland lever i en defensiv kampanje. Kapittel » Special Military Operation» består av 17 paragrafer.

Kremls propaganda, dens krigsfortelling, har blitt utvidet i retning av «forhold til Vesten ved begynnelsen av det 21. århundre», «USAs press på Russland» og «motstand mot vestlig strategi overfor Russland». «, «Historiens forfalskning», «Nazismens gjenoppblomstring», «Ukrainsk nynazisme», «Kupp i Ukraina 2014», «Krims tilbakevending», «Minsk-avtalene» og «Spesiell militæroperasjon» …

Russland, heltenes land

Under presentasjonen bekreftet utdanningsministeren Det er viktig å få skolebarn til å forstå målene for den russiske militæroperasjonen i Ukraina, som startet i februar 2022, og som har som mål å offisielt «militarisere» og «denazifisere» denne tidligere sovjetrepublikken. Russiske soldater sendt til Ukraina blir presentert som «helter som reddet freden» i 2014 på Krim, en referanse til annektering.

Russland har også blitt beskrevet som «Heltenes land» og «Mulighetenes land». Dette er et slagord som Kreml har utbredt i årevis for å presse russerne til å investere i Russland for å motvirke vestlige sanksjoner. Håndboken rapporterer om en stor Putinsk klassiker, retningen gitt til dens politikk i 23 år og dens propaganda, som arbeider for å omskrive historien for bedre å fremkalle sovjetisk nostalgi: Sovjetunionens sammenbrudd beskrives som «den største geopolitiske katastrofen». 1900-tallet». Slutten av sovjetene er skylden på Vesten og Mikhail Gorbatsjov.

Fanget i nettet han har spunnet i Russland, tyr Vladimir Putin til radikale metoder.

Boken er en del av en langsiktig styring av bilde- og propagandakrigen som ble lansert av Kreml i 2013. Vladimir Putin ba deretter sine statsråder om å tenke på historieundervisningen som ikke åpner for ulike tolkninger og doble betydninger. Kort sagt krevde Kreml-lederen etablering av et offisielt og konkret faktum: «Det er nødvendig innenfor rammen av logikken i Russlands kontinuerlige historie, sammenkoblingen av alle stadier, respekt for alle sider av vår fortid.han sa.

En historisk krig mot Vesten

Å omskrive historien basert på tilsløringen av de mørke sidene av Sovjetunionen og den grove glorifiseringen av andre verdenskrig tillot Kreml å forklare sin annektering av Krim og militært engasjement i Donbass i 2014. Siden den gang har historien blitt overutviklet, og sett bort fra mange av de mørkere sidene av russisk historie. Vladimir Medinsky startet deretter en kamp mot historien slik den ble undervist i Europa: «Vesten generelt har hengitt seg til vår historie og nytolkningen av historien. Det er vårt ansvar å bevare den.»

I en versjon av manualen viser forsiden en sovjetisk rakett foran et flyfoto av Krim-broen. Den vil være tilgjengelig på alle russiske skoler i løpet av de neste ukene.