Gmail: En stor endring kommer for brukerne

I Gmail vil det snart være mulig å planlegge en hendelse direkte med et enkelt klikk når du sender en e-post. En funksjon som skal slippes 31. juli, den vil være veldig praktisk.

Funksjonen er ikke helt ny, da den allerede var i den betalte versjonen av Google Workspace, men nå er den tilgjengelig gratis for alle: muligheten til å arrangere et møte fra Gmail.

Det er virkelig Hva Google annonserte 11. juli Med denne innovasjonen er det nok å trykke på det lille ikonet i form av en kalender nederst til høyre i vinduet når du skriver i Gmail for å avtale et møte.

Brukeren blir presentert med to muligheter: velg en dato for arrangementet eller oppgi flere tidsluker for å velge høyttaler(e).

I begge tilfeller vil du ved å klikke på lenken ta deg til en kalendermeny der du kan velge plass(er). Gmails integrasjon med Google Kalender erstatter tidligere handlinger som krever å forlate postkassen.

