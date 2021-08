GMB -ansatte er frustrerte over Pierce Morgans retur: ‘Dette er ikke utenfor grensene’

Pierce forlater GMB for å utløse rekordmange offcom -klager (Bilde: Ken McKay / ITV / Shutterstock)

Pierce MorganDen oppsiktsvekkende Good Morning Britain -avkjørselen satte fortsatt sine spor, med rapporter om at personalet var frustrert over at han kom tilbake.

56-åringen ble kjent Sett av Etter kø Alex Perezport Og gnist Klager er et registreringsnummer Kommentarene hans ble avvist Megan MarkleMin mentale kamp, ​​bare timer før du sørget for at den episoden var hans siste.

Siden den gang har rangeringene fortsatt å falle fra antall seere som har stilt seg inn for å se hans Svanesang, og hans siste rate slo BBC -frokost For første gang.

Fem måneder senere sies trygghet blant GMB -ansatte å være “på bakken”.

“Alle på showet ville elske å se Pierce komme tilbake fordi de på så mange måter tror at drukning av rangeringer er den eneste måten,” sa han til Inner MailOnline.

“Han snakker fortsatt med Susanna, men til tross for alt som skjer, har hun kontakt med mange som jobbet på showet.



Pierce angriper GMB i løpet av sin siste episode (Bilde: ITV)



Susanna Reid slutter senere til GMB som gjestvert (Bilde: S Meddle / ITV / REX)

Etter hans avgang har Pierces ‘TV -kone’ Susanna Reid sluttet seg til flere gjesteverter, inkludert Richard Madley, Richard Bacon og Alastair Campbell.

Pierce utløste rykter om at han kunne komme tilbake til ITV -morgenshowet.

Han dukket opp på Fox News og sa til Sean Hannity: ‘Jeg har noen tilfeldige tredjepartsfyllstoffer for å se om jeg kan vurdere å gå tilbake til showet.

Jeg vil ikke si hvem som er på platen, men nærmeste tredjepart. . .

Som amerikanerne sier, har de nådd ut – det er tilnærminger for å teste vann i kjølvannet av deres tilsynelatende ratingproblemer.

Jeg er trist å se at alt det harde arbeidet vi gjorde for å slå BBC ved å se på tallene fordamper så raskt. Arbeid er deres problem. . . Men aldri si aldri. ‘

