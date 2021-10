God avtale Huawei Freebuds Studio: 50% rabatt på trådløse hodetelefoner

Markedet for ny teknologi er fortsatt veldig konkurransedyktig, og få klarer å gjøre seg bemerket. Dette er ikke tilfelle for Huawei, en global produsent i flere år. Det må sies at sistnevnte er posisjonert som en leder innen programvare, med HarmonyOS 3.0 som skal lanseres, i tillegg til å tilby utmerkede produkter. Vi tenker åpenbart på smarttelefonene deres, hilst enstemmig. Men firmaet er også vellykket med andre produkter, inkludert et bredt spekter av trådløse hodetelefoner. Og i dag, gode nyheter som Freebuds Studio drar fordel av en 50% reduksjon!

Mens denne gode planen skrives, går Freebuds Studio 6. oktober kl. 21.00 fra 299 euro til 149,99 euro det er en enorm 50% rabatt. Et trådløst headset ledsaget av kampanjekoder som du finner på Denne adressen for ekstra besparelser. For databladet nyter denne mønstrede Huawei -modellen upåklagelig lydkvalitet. For ikke å snakke om teknologier som støyreduksjon eller oppfatningsmodus for samtaler som høres tydelig. Settet overvåkes av en høy autonomi på 20 timer. HVIS du leter etter trådløse hodetelefoner i stedet, Freebuds 3 er også nede.