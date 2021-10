God avtale iPhone XR: 29% rabatt på smarttelefonen på RED

Apple har aldri vært mer populært de siste årene. Produsenten har lykkes med sine mange produkter, noe som gir smarttelefonene en ny impuls. Fordi mange år senere i samme retning, lanserer Cupertino en modell som heter iPhone X. Blant arvingene er iPhone XR den mest solgte smarttelefonen til Apple 2019. hva så? IPhone 14 gir allerede første informasjon, gode nyheter. I dag får iPhone XR 29% rabatt på Ragu. For å dra fordel av dette gode programmet, klikk på lenken nedenfor.

På utgivelsestidspunktet ble iPhone XR tilbudt for 709 euro, men bruker 29% rabatt for å bytte hit 503,30 euro, Eller god rabatt to år etter utgivelsen. Smarttelefonen drar også fordeler av kampanjekodene du ser Denne adressen Spar mer penger. For funksjoner starter vi med grensesnittet mellom 6,1-tommers skjerm, A12 bionisk prosessor, 3D ansiktsgjenkjenning med Face ID og iOS-operativsystemet. Hvis du er ute etter et middels område med Touch ID, fingeravtrykksleser, IPhone SE (2020) får også rabatt.