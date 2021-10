God avtale Samsung Galaxy Note 20 Ultra: Utmerket smarttelefon ned 31%

Du trenger ikke å introdusere Samsung lenger. Det koreanske selskapet er en suksess over hele verden, både innen fjernsyn, husholdningsapparater, ny teknologi generelt. Men firmaet skiller seg fremfor alt ut med sine smarttelefoner Selv om Galaxy S22 kan komme snart, snakker vi januar 2022. Men i dag er vi interessert i en av de beste modellene i sitt sortiment, med et ekstremt kraftig teknisk ark lagt til en skjerm med utmerkede spesifikasjoner. Per nå og på Rakuten er Galaxy Note 20 Ultra ned 31% takket være lenken nedenfor.

Galaxy Note 20 Ultra ble utgitt først i august 2020, og får rabatt ettersom disse linjene skrives 5. oktober klokken 22.00 fra 1.309 euro til 896,90 euro en reduksjon på 31%. Og det stopper ikke der, ettersom smarttelefonen drar fordel av kampanjekodene som er tilgjengelige på Denne adressen. For denne ødelagte prisen tilbyr dette high-end Samsung-merket en 6,9-tommers OLED-skjerm med 120 Hz oppdateringshastighet og en S-Pen med rekordforsinkelse, en firefotografisk sensor (108 megapiksler for den viktigste)., En flott 4500mAh . batteri og 5G -kompatibilitet. Hvis du leter etter en sammenleggbar smarttelefon, Galaxy Z Flip 3 er også nede.