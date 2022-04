God deal: Acer Nitro buet spill-PC-skjerm er billigere på Cdicount

Buede dataskjermer har fordelen av å ha sin effekt på skrivebordet takket være deres høyteknologiske funksjon. Ikke bare har de stil, den buede formen reduserer belastningen på øynene og gir bedre synsfelt. Acer Nitro EI242QRPbiip Curved Gaming Monitor rabattert på Cdiscount குறை 169,99 i stedet for € 249,10, dvs. en reduksjon på € 79 !

Acer introduserer Nitro Curved Gaming Monitor

Denne 23,6-tommers buede skjermen har en utmerket responstid på 1 ms, som er G-Sync-kompatibel for å oppnå optimal ytelse for spilling. G-Sync-kompatibilitet bidrar til å eliminere kyllingavskalling og riving på skjermen. 1000R tilbyr den perfekte utsikten for å nyte kurvespillene mest seriøst. Utstyrt med QLED-teknologi er fargene spesielt godt kopiert, veldig lojale mot sannheten og HDR600-teknologien forsterker kontrastene. Acer Nitro PC-skjermen har et futuristisk og spesielt attraktivt design. Den er veldig responsiv for 240Hz oppdateringshastighet og bare 1ms responstid. Slå alle rekordene dine ved å velge denne skjermen! Du får en fordel i forhold til andre konkurrenter.

Spillmonitor sertifisert av Nvidia

Acer Nitro Curved Gaming PC Monitor er underlagt strenge testprosedyrer for å sikre produktkvalitet og optimal ytelse (sertifisert av NVIDIA). Det er en spillskjerm som passer for spillere som liker utfordringer og ønsker en eksepsjonell spillopplevelse. Denne skjermen er vakker, du vil være stolt av å ha den på kontoret, og du vil være ivrig etter å begynne å spille spillene dine. Kvaliteten på filmen er der for å forsterke følelsen av fordypning.