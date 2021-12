God deal iPhone 12 Mini: Apples mindre smarttelefon 22 % rabatt

I flere tiår har Apple levert noen av de beste teknologiene i verden. Levetiden er respektabel, og Cupertino-selskapet har gått generasjoner i arv uten å blinke. I dag står vi i gjeld til populære produkter, inkludert MacBook, iPad, Airbnb, Apple Watch og ulike tjenester. Men dets beste utstillingsvindu, hjertet av driften, er telefonmarkedet. iPhone 14 kommer neste år Avslører informasjon Når forbrukere liker iPhone 13. Men i dag er den mindre modellen iPhone 12 Mini ned 22 %!

eple IPhone 12 Mini 619 ⁇

I skrivende stund, 25. desember) kl. 19.00 går iPhone 12 Mini fra 99 799 619 euro 22 % god reduksjon. Det er ikke alt fordi smarttelefonen bruker de tilgjengelige kampanjekodene På denne adressen. For denne ødelagte prisen tilbyr Apple-modellen et flott teknisk ark (husk at dette bare er for ett år!). Den har også 5G-tilkobling, en 5,4-tommers OLED-skjerm, en høyytelses dobbel fotosensor, MagSafe trådløs lading, 3D ansiktsgjenkjenning (Face ID) eller til og med et iOS-operativsystem. Hvis du foretrekker et mindre intervall, iPhone SE (2020) senker også prisen!