God deal iPhone 13: 120 euro rabatt på det nye Apple-flaggskipet

eple du møter mange vanskeligheter på slutten av året når det gjelder forsyningskjedene dine, påvirker produksjonen av det nye flaggskipet iPhone 13-serien. Enda mer frustrerende bekymringer opplever disse avanserte telefonene en stor suksess siden lanseringen. Derfor er ikke situasjonen den mest gunstige for å dra nytte av rabatt på disse helt nye enhetene, så når en oppstår, kan du absolutt ikke gå glipp av det. Og du er heldig En av de første mulighetene for iPhone 13 traff Rakuten i dag, hvor prisen synker.

Faktisk vises denne premium smarttelefonen for øyeblikket med -15 % rabatt på forhandlersiden, slik at du kan se prisen gå fra 999,99 til 879,99 euro (Skåret 14.11 kl. 22.50, med forbehold om endringer). En rabatt på 120 euro som du kan samle med ulike kampanjekoder. OG iPhone 13 er en ekte krigsmaskin med Apple Bionic A15-brikken integrert i et flerbruksformat takket være det vakre 6,1-tommers OLED-panelet. En gylden mulighet for alle elskere av merket med det bitte eplet. Ikke gå glipp av det!