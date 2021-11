God deal iPhone SE (2020): 23 % rabatt observert for Apples minitelefon

Vi introduserer ikke lenger Apple. Siden oppstarten har Cupertino-selskapet hatt en rekke suksesser. Hvis den eldste vil sitere Apple II, elsker den nye generasjonen iPad, AirPods, Apple Watch, etc. For ikke å snakke om at selskapet forbereder en bil som heter Apple Car. og gå gjerne grave i Tesla. Men i dag er det største utstillingsvinduet fortsatt utvalget av smarttelefoner. Kraftige, men overdimensjonerte modeller kan skremme noen forbrukere. Heldigvis ga Apple ut iPhone SE (2020) – en mellomklasse er nå ned 23% på Rakuten takket være lenken nedenfor.

Mens denne gode planen blir skrevet, går iPhone SE (2020) 6. november kl. 23.00 fra 489 euro til 374,68 euro en reduksjon på 23 %. Miljøet kommer med kampanjekoder som du kan finne. til denne adressen for en umiddelbar refusjon av kjøpet. Og for dataarket tilbyr denne smarttelefonen designet for å vare fra Apple det beste: en kompakt 4,7-tommers design, en kraftig A13 Bionic-prosessor (den i iPhone 11), Touch ID-fingeravtrykkleseren, et kraftig kamera eller til og med iOS mobilt operativsystem. Hvis du ser etter en mindre, men kraftigere telefon, iPhone 12 mini drar også nytte av et fall.