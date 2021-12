God deal med Apple: iPhone 12 Pro Max er rabattert på Cdiscount!

Vil du nyte en avansert smarttelefon med høy ytelse? Det er mange referanser til smarttelefoner, å velge en iPhone er alltid et trygt bud. Noen følgere av Apple-merket har satset på iPhones i mange år og kan ikke lenger klare seg uten dem. Prisen på iPhone 12 Pro Max har falt på Cdiscount, den er for øyeblikket tilgjengelig for € 999 i stedet for € 1259.

iPhone 12 Pro Max, et beist av konkurrentene

Denne fantastiske iPhonen er enda bedre enn iPhone 12 Pro, ikke bare er den større og den yter bedre på flere måter. Spesielt det svært allsidige 3-sensor bakovervendte kameraet yter forbløffende om natten! Det er mulig å ta opp 4K / 60fps HDR-videoer og redigere dem direkte fra iPhone ved hjelp av iMovie. Apple fortsetter å være en målestokk innen videoopptak av høy kvalitet. iPhone 12 Pro Max er komplett, kraftig og elegant, A14 Bionic-brikken er den beste på markedet i dag. Med 128 GB lagringsplass og 6 GB RAM er denne smarttelefonen utvilsomt den kraftigste for øyeblikket og er et beist av konkurrentene. iPhone støtter 5G, så den vil være klar for endringene som kommer. Dens 6,7-tommers skjerm er ideell for foto- eller videoredigering.

En komplett og elegant smarttelefon

Selvstendigheten til iPhone 12 Pro Max er utmerket, batteriet kan vare opptil 2 dager ved normal bruk. Denne iPhonen er vakker, kantene er laget av rustfritt stål, og Super Retina XDR-skjermen strekker seg fra kant til kant av enheten. Grepet på smarttelefonen er godt, de flate kantene har ingen innvirkning på ergonomi og komfort. Denne modellen er 4 ganger mer motstandsdyktig mot fall takket være bruken av Ceramic Shield. Du vil kunne spille alle øyeblikkets spill, grafikken vil være spesielt fordelaktig for dem.