God deal Samsung Galaxy S9: stor rabatt på 79 %

Samsung har vært den ubestridte lederen på telefonimarkedet i mer enn ti år. Selskapet designer noen av de beste smarttelefonene på markedet og ønsker å være i forkant av teknologien. Neste steg for byggherren? Demokratiser bretteformatet med Galaxy Z Flip- og Galaxy Z Fold-seriene. For ikke å snakke om den kommende lanseringen av Galaxy S22. etter å ha avslørt mange detaljer i det tekniske arket. Men i dag plasserer den en tidligere modell fortsatt like kraftig takket være høykvalitetsskjermen. Galaxy S9 har en fin 79% rabatt på Rakuten, nedenfor.

Når denne gode planen er lagt, 23. oktober kl 19, går Galaxy S9 fra 859 euro til 175,54 euro en enorm reduksjon på 79 %. Og det er ikke over siden smarttelefonen drar nytte av kampanjekodene du finner i Denne adressen for umiddelbar refusjon. For denne prisen, dra nytte av en Samsung-stemplet modell med en 5,8-tommers buet Super AMOLED-skjerm, 4 GB RAM med 64 GB lagringsplass (kan utvides), en Exynos 9810-prosessor, men fremfor alt en kraftig sensor for pene bilder. Hvis du ser etter mye kraftigere, Galaxy S20 FE får også rabatt.