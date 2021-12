God deal: smarttelefonen Xiaomi Mi 10 “4 stjerner” til € 599,00 (-17%)

Nok en gang viser Google oss sin fulle mestring av mobilfotografering. Dessverre gjør dette ikke Pixel 6 til en perfekt smarttelefon, hovedsakelig på grunn av at Oled-panelet ikke holder tritt med konkurrentene, eller dens begrensede autonomi og dens lading for sakte for high-end. Til tross for dette, takket være kraften og den globale opplevelsen den tilbyr, er den utvilsomt en av de beste smarttelefonene på markedet.