God handel Xiaomi Mi 10 Lite: 5G -smarttelefonen selges med -40%

Telefonmarkedet har aldri tilbudt så mange modeller. Det er enkelt – det er vanskelig å navigere i alle disse store navnene, da tidligere bare Apple og Samsung dominerte markedet. Men i dag er nye firmaer en hit hos forbrukere med en regelmessighet som inspirerer respekt. Blant de store vinnerne de siste årene finner vi Xiaomi, til design av en elbil innen 2024. Det må sies at produsenten tilbyr utmerkede smarttelefoner med vakre tekniske ark. Dette er tilfellet med Mi 10 Lite 5G, som nå tilbys med en enorm rabatt på 40%!

En 40% reduksjon merkes når disse linjene skrives 6. oktober klokken 22.00, noe som får Mi 10 Lite 5G til å gå fra prisen på 399 euro til 239,88 euro. Og det stopper ikke der, ettersom smarttelefonen til og med har rett til kampanjekoder på Denne adressen For en umiddelbar refusjon! For denne prisen kan du dra nytte av et solid datablad: en 6,57-tommers AMOLED-skjerm, 5G-kompatibilitet, en Snapdragon 765G SoC, et 4160 mAh batteri med 20W hurtiglading eller en quad-fotosensor. Hvis du er ute etter noe kraftigere, Mi 11 Lite 5G er i salg med et tilkoblet armbånd.