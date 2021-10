God handel Xiaomi Redmi Note 9 Pro: smarttelefon med 4 fotosensorer ned 30%

Vi lærer deg ingenting: på bare ti år har Xiaomi etablert seg i det nye teknologimarkedet. Selskapet har sine egne butikker rundt om i verden med ekte penger. Suksess er mulig takket være erfaring på alle områder som en elbil forbereder seg på 2024. Men der Xiaomi virkelig skiller seg ut er på telefonimarkedet, som alltid blir godt mottatt av forbrukere og presse. Og i dag, gode nyheter. Redmi Note 9 Pro får nå 30% reduksjon. For å dra nytte av det, klikker du bare på lenken nedenfor.

Når denne gode planen tilbys deg, 10. oktober kl. 23.00, går Redmi Note 9 Pro fra 320,85 euro til 224,60 euro en fin 30% reduksjon. Og det stopper ikke der, ettersom kampanjekoder er tilgjengelige på Denne adressen for ekstra besparelser. Hva du kan glede deg over fra en mellomstor Xiaomi stemplet med en firefotosensor, en 6,67-tommers skjerm, en Snapdragon 720G SoC eller til og med et stort 5020-batteri for utvidet autonomi. Hvis du leter etter en kraftigere og 5G -kompatibel smarttelefon, gode nyheter siden Xiaomi Mi 10 Lite også er nedsatt.