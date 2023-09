God joggesko-tilbud: Tre uløselige tilbud på Nike Air Max 90

Nike Air Max 90 var designet for løping før den ble samlet inn av streetwear-moteelskere, og var en viktig joggesko. Disse trendy skoene har en yttersåle i gummi med vaffelmønster, og er et legendarisk tilbehør som først dukket opp på 90-tallet. Kjent for Nike Air-demping på hælen, har Nike Air Max 90 blitt droppet i flere versjoner. Gyldig på alle tre modellene av Nike Air Max 90 joggesko, bli med i Nike Lojalitetsprogram hvis du vil dra nytte av gratis levering og gratis retur innen 30 dager.

Nike Air Max 90: Trendy joggesko med synlige sømmer

Nike Air Max 90 Futura-joggeskoene er i gjennomsnitt vurdert til 5 stjerner av førstegangskjøpere, og er utsmykket med et overlegg av paneler på overdelen. Tilgjengelig i størrelsene 35,5 til 44,5, er disse joggeskoene spesifisert i small. Når du bestiller din Nike Air Max 90 i Nike Store for 111,97 euro i stedet for 159,99 euro, velg gjerne en halv størrelse opp fra din vanlige størrelse.

Svart, dette paret av Nike Air Max 90-overdelen har en dobbeltsidig Swoosh, University Gold og Safety Orange som etterligner effekten av vegglappen. Disse joggeskoene med hvite såler er tilgjengelige i størrelsene 36 til 49,5, og har en gjennomsnittlig 4,9 stjernerangering. I den offisielle Nike nettbutikken er denne Nike Air Max 90 Black tilgjengelig for €95,97 i stedet for €159,99.

Teksturene som brukes til å lage Nike Air Max 90 sneakers i oliven er forskjellige. Swoosh-overdelen på siden av disse joggeskoene passer diskret inn med resten. Vurdert et gjennomsnitt på 4,8 stjerner, er denne modellen ideell for internettbrukere med sko mellom 38,5 og 49,5. Hos Nike Store kan Nike Air Max 90 Olive kjøpes for €127,97 i stedet for €159,99.

