God overraskelse for belgiske Arnaud i «Top Chef», stor skuffelse for utvist kandidat: «Jeg hater»

Situasjonen var ikke god for alle de tre belgiske kandidatene Utmerket kokk, Forrige uke. Logan forførte umiddelbart juryen og ble med i Paul Pirates lilla hær, med Elliott som den første kandidaten som hadde på seg rustningen hans. Uavskrekket av en bataljonsleder fortsatte Arnaud på sin side eventyret som en egen kandidat som Elise.

Denne mandagskvelden hadde Arnad, som drømte om å bli med i et regiment, verken tid eller sted å bevise seg.

Det var sammen med sin allierte i Private Brigade, omdøpt til «Tigerregimentet» av medlemmene, at Arnad gned seg på skuldrene ved det første arrangementet rundt mais startet av Pia Leon. « Det er bra!På fransk ble peruansk kåret til «den beste kvinnelige kokken i verden». Jeg liker det veldig mye. De jobbet med mais på forskjellige systemer, noe som er viktig.», Hun sier. Dessverre, mens den dietten fascinerte søramerikanere, gjaldt den ikke de fire andre. Arnaud og Ellis endte sist i arrangementet.

Den argentinske kokken Francis Malman står i brann med en mester på området. Den enkelte velger å servere laks i to oppskrifter. Hvis produktet er en kvalifikasjon « Celine Dion show « Ifølge Arnaud er resultatene ennå ikke som forventet. De to kandidatene ble sendt hver for seg, en siste sjanse mot den oransje hærens Renault. Bak komfyren skal de bearbeide squashen til en fet bolle.

Uvitende om dette fjerner lederne Renault på slutten av arrangementet. Kandidat, først utvist fra sesong 1 Utmerket kokkSå han forlater eventyret.

« Jeg var så skuffet at jeg ikke forventet denne kunngjøringen. Jeg og sjefene hadde mye mer å bevise. Jeg hater det absoluttHan stoler på kameraet. Dette er en stor skuffelse, men jeg får bare gode ting i det.Sagt i nærvær av høvdingene. Jeg har bare ett ønske: å lære av min erfaring, å gå videre i min tenkning og å fokusere på de tingene som er relevante på kjøkkenet mitt. «

Nykommeren Glenn Vial er den første kokken som har mistet en av sine unge gutter denne sesongen. «Jeg føler meg litt frustrert, litt trist. Det knuser hjertet mitt «, Stoler på trestjernekokken som så Arnaud bli med på laget sitt. Vinneren av siste sjanse-arrangementet vant retten til å bli med i det belgiske oransjeregimentet. « Endelig blir jeg med i et regiment!meddeler Legios gladelig. Jeg håper kokken kan være stolt. Som Renat gjorde, vil jeg bevise alt for å vise at jeg har en plass på laget hans. «

Hvis denne trettende sesongen akkurat har begynt, vil de resterende to belgiske spillerne, Logan og Arnaud, være med i løpet uansett og mer målbevisste enn noen gang.