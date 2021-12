God plan OnePlus 7: 40% reduksjon for telefonen

I flere generasjoner har OnePlus gledet oss med smarttelefonene sine. Det ryktes til og med at byggherren forbereder også sin sammenleggbare modell. Og hvis sistnevnte er en suksess hos forbrukere og pressen, er det takket være de utmerkede telefonene. For ikke å nevne, OnePlus opprettholder et sterkt bånd med fanskaren sin og kommuniserer mye gjennom offisielle fora. Populære modeller dukker opp fra dette toveisforholdet, inkludert OnePlus 7. Det er enkelt: Da den kom ut, etablerte telefonen seg som en av de kraftigste. Og i dag får denne modellen 40 % rabatt!

På tidspunktet for skriving av denne artikkelen, 6. desember klokken 21.00, går OnePlus 7 fra 699 euro til 363,90 euro en reduksjon på hele 40 %. Og det er ikke over fordi det er kampanjekoder tilgjengelig. til denne adressen for ytterligere besparelser. Og for dataarket tilbyr denne smarttelefonen kraftig! Vi snakker om en 6,41-tommers AMOLED-skjerm, en Snapdragon 855 SoC, 8 GB RAM, 256 GB lagring, en dobbel fotosensor, et 4000 mAh batteri, etc. På den annen side, hvis du leter etter en mellomtone 5G, OnePlus North drar også fordel av en reduksjon.