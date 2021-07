‘God samtale’ – Valerenga-sjefen gir oppdatering om Leeds Uniteds jakt på keeper Christopher Claesson

Som rapportert av YEP i forrige uke, utnevnte de hvite 20-åringen til en liste over tre spillere før de økte interessen for spilleren de lenge har beundret.

United er i markedet for en reserve-keeper som nummer 1 Ilan Misler etter Kiko Casellas avgang på lån til La Liga-siden Elche.

Leeds gjorde forespørsler til Clayson for første gang på to år, men er ivrige etter å sikre sin signatur i sommer.

Til tross for sin unge alder spilte den norske keeperen 55 kamper i Premier League med Valerenga som førstevalg.

“Det er ingenting mer å si i tillegg [Aron] Dønnum og Klaesson, det er interesse for mange av spillerne våre. “Aktiviteten har tatt seg mye i det siste,” sa han. Dagsavisen , som oversatt av se på sport .

Hvit sportsdirektør Victor Orta reiste til Norge i forrige uke for å diskutere muligheten for å flytte til Eland Road i sommer for Claeson.