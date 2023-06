«God save the queen»: Bidens overraskelsesuttrykk på slutten av en tale

Den 80 år gamle demokraten talte på et møte i West Hartford, Connecticut (nordøst).

På slutten av den ikke overraskende talen forklarte han publikum at han ikke kunne dvele som vanlig for å hilse på deltakerne, men at han skulle stille opp for fotografering.

«Er det greit? Gud bevare dronningen, gamle mann,» begynte han til slutt. («Ok? Gud bevare dronningen, mann»)

En talsmann for Det hvite hus sa at han «snakket til noen i mengden», men ga ingen annen sammenheng.

Fox News kaller Joe Biden en «spirende diktator» på Donald Trumps riksrettsdag

Denne formelen kan virke ganske upassende ettersom den nåværende regjerende kongen av England, Charles III, ikke lenger er dronning.

Den amerikanske presidenten deltok også i begravelsen til dronning Elizabeth II.

Joe Bidens vanefeil gjennom årene har rutinemessig blitt påpekt av hans mest virulente republikanske motstandere, som liker å se dem som et tegn på svake mentale evner.

Den amerikanske presidenten svarte på angrepene med humor. Han fremhevet også «visdommen» han hadde tilegnet seg i løpet av sin lange politiske karriere og hans politiske og diplomatiske suksesser.

I sin tale fredag ​​spøkte han med alderen. Med henvisning til mange år med mislykkede forsøk på å stramme inn våpenlovgivningen og redusere aktivisttretthet, begynte den amerikanske presidenten: «Du er sliten, jeg forstår. Men prøv å få den tilbake til 110.»

Meningsmålinger viser at et flertall av velgerne mener presidentkandidaten Joe Biden for 2024 er for gammel til å stille opp igjen.