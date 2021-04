Gode ​​møter blant innbyggerne i Arktis

Denne uken ble den første digitale utgaven av High North Dialogue (HND) konferansen avholdt, med overføring fra Stormen bibliotek i Bodø. På agendaen var det vanlige saker som priser, statslederes samtaler og en stadig mer tradisjonell ambassadørkomité, med sjefredaktør Arne Holm som samlet hele ni arktiske ambassadører fra sine lokale kontorer via team.

“Nok en digital konferanse,” sukket vi, redaksjonen. “Er det virkelig verdt å dra dit når det er best å se fra det komfortable hjemmekontoret vårt?”

Livet vibrerer

Det var verdt å gå. For selv om de fleste av deltakerne dukket opp i form av ansikter på en skjerm med ulik lydkvalitet, var de som faktisk dukket opp i Bodo belønningen.

Smalltalk over en kopp kaffe mens du observerer riktig avstand, albuehilsener med brede smil skjult bak ansiktsmasker, det lille vanskelige øyeblikket når gamle venner kommer sammen på randen av en klem, og husk – bare sekunder før – at det virkelig er forbudt .

For avisen er det katastrofalt å trene på hjemmekontoret. Å være utenfor, i det rystende, puste og pulserende livet der nyhetene vises, blir delt og utforsket – det er det vi lever for.

Unge mennesker blir ikke berørt

Derfor var det så verdt å være til stede da den norske statsministeren Erna Solberg, som åpnet konferansen digitalt, Jeg gikk i dialog med de fremmøtte ungdommene som satte spørsmålstegn ved regjeringens prioriteringer for ungdom i øvre nord.

Unge mennesker er ikke veldig imponert over snakk om jobber og jernbaner, for å si det mildt.

Heller ikke sjefredaktøren vår. Den viser til den foreslåtte Nord-Norgesbanen som et sidelengs spor i debatten om demografisk utvikling i den øvre nordlige regionen..

Utdeling av priser

Vi deltok også på et prisutstilling for High North Young Entrepreneur Award, Selv om vinneren var en digital deltaker fra Alaska.

En annen prisvinner var faktisk til stede i Bodo. High North Hero Award-vinner Felix Chuddy Han kunngjorde under sin prisaksepteringstale at han ville donere 50 000 NOK (rundt $ 6 000 USD).

Det er ekstremt sjelden representanter fra alle de åtte arktiske nasjonene pluss EU møtes for å diskutere fremtiden for Arktis og nordområdene. Likevel har HND-ambassadørkomiteen blitt en tradisjon. Diskusjon vil være tilgjengelig digitalt, og inntil da Du kan lese om møtet deres her.

De foreløpige resultatene av Business Index North presenteres også I HND, noe som indikerer et gap mellom økonomisk vekst og befolkningstall i Arktis.

Nordbygning

Det kan være overraskende at uken inkluderte mer enn bare konferanser. Vi har dekket politikk, ettersom det ble tatt en rekke beslutninger under Arbeiderpartiets årsmøte sist helg.

Partiet bestemte seg for å gå over til et nytt stortingsmelding om fiskerasjonssystemet, og Partiet fikk flertall i parlamentet for å starte arbeidet med nevnte Nord-Norges jernbane.

Det skjer mye om tilkobling og levering i nordområdene i disse dager. Bare ta en titt på Arctic Connect Project, som ønsker å bygge en 11.000 km havbunnsfiberkabel fra havbunnen i Arktis for å gi rask internettforbindelse underveis.

Vi inkluderer også de siste nyhetene fra High North Tour 2021, Hvem stoppet i Kirkenes for å rapportere historien om en ny og fersk jernmalmdrift i ferd med å starte, etter at gruven gikk konkurs i 2015..

Alt dette, og mye mer, finner du på High North News!

Vi ønsker deg alt godt denne siste helgen i april, og legger vekt på flere gode personlige møter i fremtiden!

Med vennlig hilsen,

Tren Jonasin,

Nyhetsredaktør, High North News