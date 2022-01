Gode ​​nyheter for sangere som er ute av intensivavdelingen

Sanger Dave, som ble lagt inn på sykehus tirsdag etter et alvorlig fall, fortalte søndag til AFP at artistens nære venn Mark-Oliver Foge hadde «forlatt intensivavdelingen på fredag» og «er i bedring på sykehus». Han vil takke de som bryr seg om ham, la han til.

Dave, 77, måtte avbryte all forlovelse de neste ukene på grunn av ulykken hjemme hos ham. Oversetteren, spesielt kjent for sine hits “C கோte d’Ivoire” eller “Vanina”, planla flere datoer i februar og mars i Nord-Frankrike.

I november 2019, for sin 50 år lange karriere, ble Dave født i Nederland, men ble adoptert av Frankrike på 1970-tallet, og ga ut et nytt studioalbum produsert av naboen hans Renat fra Isle-Sur-Sork.

“Jeg er en annerledes sanger og jeg er stolt av det,” lovet Dave i 2019, og la til at populariteten hans skyldes måten han nærmer seg livet på, ved å bruke små pigger i morsomme show og selvhån. «Jeg har et veldig godt språk, og det er veldig lett for meg å si store franske ord, ikke på morsmålet mitt! Hvis jeg er etsende, er det med et godt hjerte! “, lovte verten for flere TV-serier.