Gode ​​nyheter for Windows Game-kompatibilitet

Bak Steam Deck-grensesnittet er den buebaserte Linux-distribusjonen. Valve bruker mye energi på å få den største listen over kompatible spill, så her er de siste runde oppdateringene av verktøyene som trengs for denne oppgaven.

De Steam-plattform Den vil lanseres om to uker fra Valve, men du kan allerede se dristigheten i tabellen i fire Tear Down-videoer, Inkludert nyheter utgitt i dag av iFixit. I tillegg har Valve annonsert at de vil holde løftet om å selge reservedeler til Steam Deck, slik at du kan fikse det selv. Enda bedre, iFixit vil være den første autoriserte selgeren av komponenter.

Men det var ikke dagens eneste gode nyhet Steam-plattform Takket være Proton 7.0 og Windows Wine 7.0 kompatibilitetslaget og Easy Anti-Cheat Valve vil dra nytte av en kraftigere programvareversjon.

867 kompatible spill

Hvis du ikke følger: Steam vil ikke kjøre under dekket Windows 11, Men den bygger inn en GNU / Linux-distribusjon. Dette forårsaker kompatibilitetsproblemer for PC-spill opprinnelig designet for Windows. Arch-basert Linux-distribusjon er skjult bak grensesnittet. Selskapet bruker sin protonteknologi.

Gratis Mesa 3D Graphics Library, som muliggjør OpenGL-programmeringsgrensesnittet og åpen kildekode-grafikk-API Vulkan, takket være vinkompatibilitetslaget i Linux. Sistnevnte støtter nå den nye Vulcan 1.3 og Proton, et verktøy utviklet av Valve for SteamCam-distribusjonsplattformen.

Etter Proton 6.3, som brakte mange spillkompatibiliteter til Steam, tilbyr Proton 7.0 ulike oppdateringer: Wine 7.0, XVK 1.9.4, VK3D 2.5 (146) og Wine-Mono 7.1.2. Den lar deg fylle kompatibilitetsspill, inkludert:

År 1404

Call of Jurassic

DCS World Steam Edition

Disgaea 4 Komplett +

Dungeon Fighter Online

Epic Roller Coasters XR

Evig retur

Forza Horizon 5

Gravity Sketch VR

Monsterjegerens oppgang

Negrovision

Azure netter

Oceanhorn: Monster of the Uncorded Cheese

Krigsorden

Personlighet 4 Gylden

Resident Evil0

Onde manifestasjoner av statsborgerskap2

Rocksmith 2014-utgaven

SCP: Secret Laboratory

Wargrove

Wardles

Yakuza 4 remasteret

Denne oppdateringen gir også rettelser til store spill, inkludert Mass Effect 1, Mass Effect Legendary Edition, Age of Empires IV og Marvel Avengers. Totalt er det 867 titler i programmet «Steam Deck Verified». 345 spill fungerer allerede uten restriksjoner, mens 256 spill krever kun mindre modifikasjoner.

