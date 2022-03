Gode ​​overraskelser for Royal Air Maroc

«Vi har maksimal kapasitet mellom Frankrike og Marokko. På noen uker har vi overskredet våre 2019-trafikknivåer!», Ilham Kazini, kommersiell direktør i Royal Air Maroc (RAM), som for tiden er basert i Paris for å fornye kontakten med sin Franske team og partnere gleder seg.«Bedringen er veldig sterk, tilbakekomsten av franskmenn i slike proporsjoner er en veldig god overraskelse, både for våre direkte linjer mellom Frankrike og Marokko og for våre flyvninger gjennom vårt nav i Casablanca til Afrika. «Bookingene går opp i begge retninger», sier hun.

Den samme observasjonen ble gjort av andre flyselskaper som flyr mellom Marokko og Frankrike. Etter en «utblåsning i tide for å gjenåpne grenser», rapporterer Transavia om en sterk (videre)salgsakselerasjon med 25 000 solgte billetter i uken 7-13 mars, sier rapporter. turmag. Når det gjelder Air France, bemerker han at trafikken mellom Frankrike og Marokko har «gått tilbake til 2019-nivåer». Dette er de første tegnene på bedring. – Nå venter vi på starten av turistsesongen, som starter i april og mai, månedene da trendene er oppmuntrende, sier ledelsen i det franske selskapet.