Gode ​​nyheter i horisonten hvis du planlegger å kjøpe den når den er utgitt

I tillegg til å være optimistisk, er Apple også visjonær. Med et betydelig salg for iPhone 15 har merket allerede startet masseproduksjon av sine neste smarttelefoner for å unngå forsyningsproblemer og la de som ønsker å kjøpe produktet vente tidligere.

Ulike iPhone 15s er en av de mest etterlengtede smarttelefonene i 2023. I år ønsker Apple imidlertid å legge oddsen på sin side og unngå forsyningsproblemene de møtte i 2022 og forlenget leveringstiden. iPhone 14 og iPhone 14 Pro.

Ifølge media IT Hjem – Sendes av PhoneArena -, Apple, sammen med sine leverandører, ville ha lansert produksjonen av iPhone 15-komponenter tidligere enn i fjor. Så de første produktene vil være klare i juli. Tanken med det amerikanske merket er å sikre tilstrekkelig lager for salg over de to foregående generasjonene.

Apple er optimistisk

Faktisk, steg videre IT HjemApple er optimistisk at de vil levere 89 millioner leveranser for iPhone 15 mot et estimat på 78 millioner enheter for iPhone 14. For å oppnå et slikt mål er det imidlertid nødvendig å unngå det så mye som mulig. Problemer med produksjon og forsyningskjedelogistikk.

For de mest utålmodige brukerne vil dette være gode nyheter. Mange fans av merkevaren har en tendens til å få nye produkter så snart som mulig. For iPhone 15 vil alle disse menneskene kunne foreta sine kjøp uten frykt for en fristforlengelse.

