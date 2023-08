Gode ​​sommeradresser: Tre ekstraordinære restauranter har blitt oppdaget på den belgiske kysten

I skoleferien kan det være lurt å fordype seg i sommerstemningen. Du trenger ikke å gå til den andre siden av verden for å finne en endring av natur. Det er faktisk uvanlige steder som lar deg tilbringe en kveld unna hverdagens rutiner og problemer. Noen kan tillate deg å oppleve et magisk og tidløst øyeblikk.

Gode ​​sommeradresser: Tre ekstraordinære restauranter har blitt oppdaget i Hainaut-provinsen

Du trenger ikke engang å forlate Belgia for det. Ja, mange «uvanlige» restauranter skiller seg fra andre i deres omgivelser, mat eller konsept. Vi gjør dem tilgjengelig hele sommeren, over hele landet. Denne uken la vi koffertene våre på en belgisk strand.

Foten i sanden

Facebook Westhinder ©Facebook Westhinder

Hvis vi er vant til å ta en drink eller en matbit ved stranden på en weekendtur til stranden, er det sjelden vi befinner oss midt i sanden. Det er imidlertid nettopp dette Westhinder, også kjent som de Capane, tilbyr. Hans egenart? Et unikt sted på grunn av sin isolasjon. Faktisk ligger etablissementet ved enden av gangveien som forbinder Ventuine med De Haan, direkte mellom havet og sanddynene. Det er et av de mest eksklusive spisestedene på den belgiske kysten.

Faktisk er det et terom hvor du kan stoppe for en drink eller en matbit under en spasertur i åsene eller en dag på torget. Men du kan fortsatt spise noe salt. Menyen inneholder vafler, pizza, is, etc. Men prøv husets spesialitet rekekroketter eller rikelig med øl og andre godsaker å drikke. På torsdager tilbyr etablissementet også grillede reker.

Fra mai til september er restauranten åpen hver dag. Du kan sitte inne eller på terrassen. Siden det er utenom sesongen, bør du gjøre det i helger og helligdager, når det er sol eller når været er godt for turgåing.

I praksis

Vestijk, de Hahn-Wentuin

Mer informasjon: https://www.westhinder.be

Over havet

Hvis du skal gjennom Blankenberge og ønsker å spise et sted utenom det vanlige, kan vi anbefale Belgium Pier Brasserie. Det er en restaurant som er installert i enden av en pongtong 365 meter over vannet. Du kan nyte et måltid, en søt matbit eller en drink med en unik utsikt over Nordsjøen.

Etablissementet serverer god mat tilberedt med ferske råvarer. Du kan nyte en deilig bouillabaisse, men også raske snacks, tapas, salater, muslinger, pannekaker, iskrem eller til og med klassiske retter og forretter. Det er noe for enhver smak! Du kan sitte inne eller på terrassen for å nyte havutsikten enda mer.

Det er også mulig å privatisere plassen for et privat arrangement. Bryllup, Privatfest, Bedriftsfest, Teambuilding etc. Du kan ha bryllupsseremonien der, på stranden, på den utendørs gangveien eller i en av bankettsalene.

I praksis

Zeedijk 261, 3870 Blankenberge

Mer informasjon: https://brasserie.belgiumpier.be/nl/

Pier Blankenberge ©Pier Blankenberge

En båt… men ikke på vann

I Koksijde er det et selskap med en spesiell opprinnelse: de Normandie. Det er en båtformet restaurant. Det er ikke en ekte båt omgjort til restaurant, men en bygning, tegnet i 1936 av moderne arkitekter. Derfor er den ikke nær sjøen, men på tørt land. I 1994 ble det beskyttet av den flamske regionen og klassifisert som et monument. Det ble restaurert i 2005 med stor respekt for den opprinnelige arkitekturen. Interiøret ble totalrenovert i 2020.

På menyen finner du blant annet østers, hummer, hjemmelagde grå rekekroketter, tapas, bouillabaisse, fisk, sjømatfat, kjøttretter og desserter. En kokkemeny tilbys også og skiftes annenhver uke. Kokkene jobber med sesongens råvarer. Du kan også spise ute på dekket av båten.

Etablissementet har tre festlokaler som kan privatiseres for å organisere dine arrangementer. Flere rom kan kombineres for å passe til arrangementet du arrangerer.

I praksis

Koninklijke Baan 1, 8670 Koksijde

Mer informasjon: https://www.denormandie.be/fr