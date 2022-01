Godt tilbud iPhone 13: God annonsering på Apples flaggskip

eple Det er mange fans over hele verden, og de vil aldri gå glipp av merkevarens nye flaggskip. Hvert år er det ikke overraskende at nye tak med bitte epler finner kjøpere overalt på kloden, sier Cupertino Den har nå solgt mer enn 2 milliarder enheter over hele verden. Så hvis du også er en Apple-misbruker og ønsker å beholde de siste gigantiske smykkene til den amerikanske giganten i lommen, bør du se dette. Du kan finne denne annonsen relatert til iPhone 13 på Rakuten!

Faktisk er denne premium smarttelefonen for øyeblikket tilgjengelig med gode rabatter på forhandlersiden. Redusert prisen til 834 euro (Nevnt 09/01 kl. 23:26, med forbehold om endringer). Rabatter kan du legge ved Med ulike kampanjekoder. Og iPhone 13 er utstyrt med en bedre motor, 6,1-tommers AMOLED-skjerm og fungerer på den nyeste Apple A15 Bionic Home-brikken. – Ytelse over, snarere enn solid! Hva du skal gjøre hvis du ser etter mer kraft, Vi minner om at iPhone 12 Pro Max også er redusert.