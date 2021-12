Godt tilbud Samsung Galaxy S20 Ultra: -55 % rabatt på avansert smarttelefon

Samsung Den har ikke vært smarttelefon nr. 1 i verden på mer enn 10 år. Den koreanske produsenten har ikke sluttet å overraske fansen med sin stadig sammenleggbare smarttelefon Galaxy Z Flip 3, som alltid har laget sprøere modeller – For øyeblikket tilgjengelig med utmerket reklame. Men teknologiselskapet er først og fremst merket for premium smarttelefoner som selger som en gal hvert år. Du er heldig, viktigst av alt, Galaxy S20 Ultra ser at prisen faller under årets siste feiringer!

Faktisk er denne førsteklasses smarttelefonen utstilt i dag med -55% monsterrabatt, noe som vil tillate deg Øk prisen fra 1359 til 609,79 euro (Nevnt kl. 12:12 den 25/12, med forbehold om endringer). Rabatter du kan samle Med ulike kampanjekoder. Et teknologiark for Samsung Galaxy S20 Ultra: 6,9 tommers AMOLED-skjerm, 5000 mAh batteri, Exynos 990 SoC, 12 GB RAM, 128 GB minne, quad bakre fotosensor 108 + 12 + 48 Mpx + ToF… et ekte monster! Hvis du fortsatt ser etter det siste, minner vi deg på det Galaxy S21 + er for øyeblikket i salg.